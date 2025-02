Chiara Ferragni, il video sulle corna scatena la furia di Fedez: “Infame, pezzo di m*rda!” | Volano coltelli tra i due

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Il video sulle corna ha lasciato tutti quanti senza parole.

Dopo lo scandalo lanciato da Fabrizio Corona che ha coinvolto i Ferragnez, le persone hanno scoperto il teatrino che si nascondeva dietro alla coppia. Proprio in queste ore, inoltre, i riflettori sono tornati fissi su di loro. La motivazione? Il video sulle corna che è divenuto immediatamente virale.

Sono volate offese pesanti e le immagini hanno lasciato senza parole i fan dell’ormai ex coppia. Ma ecco cosa è accaduto.

Ormai si sa, tra Chiara e Federico non ci sarà un lieto fine e, purtroppo, i Ferragnez non esistono più da tempo. Nelle ultime settimane, per giunta, sono finiti al centro dell’attenzione mediatica a seguito delle rivelazioni scioccanti di Fabrizio Corona. A detta del paparazzo, tra i due ci sarebbero stati sempre tradimenti reciproci e, al contrario di quello che mostravano sui social, le cose non andavano per nulla bene.

Proprio durante la settimana del Festival di Sanremo, i Ferragnez hanno fatto nuovamente chiacchierare di sé.

Le immagini inedite dello youtuber

Ad accompagnare Federico in questa sua ennesima esperienza sanremese è stato proprio lo youtuber Alessandro Della Giusta. Il ragazzo è stato al fianco del rapper per tutta la settimana, registrando ogni backstage e caricando poi un video su YouTube, che ha registrato un numero incredibile di visualizzazioni. Ad un certo punto, si vede Fedez al telefono, in chiamata proprio con Fabrizio Corona. I due discutono e la motivazione è una: Chiara Ferragni. Il paparazzo domanda al rapper se potesse pubblicare un video rivelazione sull’ex moglie, ma lui lo prega di non farlo: “Pensa ai miei figli”.

Tuttavia, Corona lo tranquillizza così: “Tratta della roba giuridica di Chiara, non c’entra niente con scorsa puntata, è un’altra roba del tutto”. Ma così non è stato.

La reazione di Fedez al video

Come riportato da Novella 2000, qualche giorno dopo, nonostante le rassicurazioni al rapper, Corona ha pubblicato il video in questione, parlando anche di tutti i tradimenti che la Ferragni avrebbe compiuto ai danni di Fedez nel corso del tempo. Dal video di AleDellaGiusta, si vede quindi un Federico alterato che chiama subito al telefono Corona: “Ma perché mi dici cose non vere? Io ti ho chiesto ‘mi prometti che non fai uscire questo cavolo di video su Chiara sui tradimenti e i cavoli suoi?’ Tu mi hai detto ok. Sei proprio un pezzo di m*rda, un inf*me”.

Insomma, di una cosa siamo certi: Fabrizio Corona è proprio quell’amico di cui non dovresti fidarti mai e poi mai!