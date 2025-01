Silvia Toffanin, quella sofferenza privata è un pozzo senza fondo: “Un dolore straziante” | Sconfitta dalla malattia

Le parole di Silvia Toffanin in merito a quel dolore echeggiano ancora nei ricordi del grande pubblico. Quella terribile malattia gliel’ha portata via.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre, in quanto non è soltanto la sua professionalità scrupolosa ad attrarre il grande pubblico, ma anche la sua sensibilità e gentilezza, che conquistano gli spettatori ogni giorno.

Riesce a trattare ogni tipo di argomento nel suo Verissimo con molta empatia, motivo per cui sono molti i Vip che decidono di rilasciare interviste esclusive nel salottino del fine settimana.

Oltre al suo lavoro, la Toffanin viene seguita dai fan anche per la sua vita privata, essendo lei la storica compagna di Pier Silvio Berlusconi. È infatti legata al noto Ad di Mediaset da un amore puro e profondo, che le ha permesso di mettere al mondo due bellissimi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Nonostante sia difficile non vedere quel delizioso e confortante sorriso sul viso di Silvia, in quell’occasione le lacrime sono scese a fiumi. Dopo quella confessione, i fan si sono commossi: è stato ed è ancora un dolore molto forte per lei.

I fan si sono commossi con Silvia Toffanin

Prima di parlarvi delle parole rilasciate da Silvia Toffanin, volevamo parlarvi anche di un altro argomento, sicuramente più soft, che ha fatto comunque commuovere i suoi fan. Ma oltre ai lacrimoni, ha fatto comparire molti “occhi a cuoricino”, in quanto tutte dovrebbero trovare un uomo che ti guarda come Pier Silvio ha guardato “il suo amore“, come l’ha definito lui stesso, durante la sua improvvisata a This Is Me.

Apparso all’improvviso, l’Ad di Mediaset ci ha tenuto ha fare un discorso molto sentito sull’impegno e sul talento della sua partner, della quale ha detto: “Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non vi immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro: studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore“. È inutile dire quanto il suo intervento sia stato apprezzato dal grande pubblico, che non smetteva di applaudire in studio e da casa.

Il dolore di Silvia

Fortunatamente per Silvia Toffanin, la conduttrice non è sola ad affrontare questo dolore, in quanto ha tanto amore che la circonda a casa sua, dalla famiglia al suo Pier Silvio e ai suoi figli. Eppure si sa, quella sofferenza resterà per sempre nel suo cuore, in quanto nessuno potrà mai colmare la perdita della propria mamma.

In merito alla scomparsa di Gemma Parison, avvenuta nel 2020 per un tumore, echeggiano ancora nell’aria quelle parole confidate dalla nota conduttrice a FqMagazine: “E’ un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia. Quando penso che non la incontrerò mai più mi sembra impossibile. È stato molto difficile per me“, non nascondendo i sentimenti che provava e che sicuramente prova ancora.