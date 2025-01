Diletta Leotta e Loris Karius, il calciatore è pronto a dire addio: “Troppo tempo fuori” | La favola è giunta al capolinea

Brutte notizie per Diletta Leotta e Loris Karius. Il calciatore è pronto a dire addio definitivamente e la notizia ha sconvolto i fan.

Da diverso tempo a questa parte, Loris Karius e Diletta Leotta sono una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. In questi giorni è giunta però una triste notizia: l’addio è ormai imminente e non ci sono più speranze.

Inutile dire che la vicenda ha attirato l’attenzione di tutti quanti. Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Loris Karius, portiere tedesco e marito della bellissima Diletta Leotta, è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati di questo 2024. A soli 31 anni, il ragazzo è riuscito a raggiungere traguardi molto importanti. In queste ore il suo nome è apparso più e più volte in prima pagina. La motivazione? Una sua intervista rilasciata a SPORTbible che non lascerebbe alcuna speranza per i fan.

Nonostante tutto stava andando a gonfie vele, sia nella sua carriera calcistica che con la compagna Diletta, qualcosa sta per cambiare definitivamente.

L’addio di Loris Karius al mondo del calcio

Ebbene sì, il portiere tedesco sta seriamente pensando di abbandonare la sua carriera calcistica. A seguito di alcuni eventi sfortunati con il Liverpool e nella finale di Champions League del 2018, Karius si è assentato per un periodo dal mondo sportivo. Durante la sua intervista per SPORTbible, l’uomo ha rivelato: “Se sei stato fuori per tutto il tempo che ho trascorso io, allora ovviamente devi pensare il pensionamento”. Una chiarezza che non ha sicuramente lasciato alcun dubbio sulle sue attuali intenzioni. Quello che però non tutti sanno è che dietro a questi errori ‘fatali’ di Karius si nasconde un retroscena molto più complesso: il ragazzo aveva subito una commozione celebrare durante un contrasto con Sergio Ramos, la quale influenzò inevitabilmente le sue prestazioni.

Le parole di Loris sono state sicuramente un duro colpo per i suoi fan, e il suo trauma psicologico non è ancora scomparso del tutto.

La dura realtà degli ultimi mesi

Come evidenziato da Leggo.it, durante la sua intervista Loris non ha negato: “Non ho ancora preso una decisione, perché non ce n’è bisogno. Sono ancora in forma. Ho ancora tutto il potenziale e le capacità”. Nonostante ciò, il tempo lontano dai campi e la difficoltà a trovare una nuova squadra lo stanno portando a prendere in considerazione di abbandonare. Dopodiché, il portiere ha aggiunto: “Se una porta non si apre allora devo essere onesto e dire a me stesso ‘Ascolta. Ho molte altre cose che posso perseguire che mi entusiasmano, che mi divertono e in cui mi impegno’…”.

Insomma, chissà come andranno le cose per Loris Karius… Ma siamo certi che Diletta gli sarà accanto in questo momento di difficoltà!