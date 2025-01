Addio alla star della TV, il decesso improvviso ha distrutto i fan: “Possa riposare in pace”

Addio alla celebre star di Hollywood. I fan sono ancora in lacrime e non riescono a credere che sia accaduto veramente.

In queste ore una nota star della televisione è venuta a mancare, e la notizia ha lasciato senza parole il mondo intero. Le prime parole dopo il suo decesso hanno emozionato tutti quanti e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ma chi è la star di Hollywood che ci ha lasciato proprio durante queste festività? Scopriamolo subito assieme.

Purtroppo si sa, non si è mai pronti a salutare i personaggi della televisione che ci hanno accompagnato e intrattenuto per una grossa fetta della nostra vita. In queste ore è divenuta virale la notizia del decesso di un noto volto, il quale è venuto a mancare improvvisamente, lasciando sconvolti tutti i suoi fan. Il suo nome era particolarmente conosciuto anche nella nostra Nazione e per giorni non s’è sentito parlare d’altro.

Si tratta di un noto wrestler messicano che è spesso apparso in televisione. Ma ecco il suo nome.

L’addio straziante a Ray Mysterio Senior

I più grandi appassionati di wrestling si ricorderanno sicuramente di Ray Mysterio Senior, ossia Angel Lopez Diaz. L’uomo è venuto a mancare improvvisamente e le cause, al momento, non sono state ancora state rese pubbliche. Il suo decesso è stato poi confermato dai canali ufficiali di lotta messicani e, inutile dirlo, la notizia ha sconvolto tutto il mondo. L’uomo era diventato noto nel mondo del wrestling nel 1976, dimostrando a tutti quanti di cosa fosse capace. La sua carriera sportiva conta decine di titoli, tra cui quello della WWA (World Wrestling Association). Quando poi aveva deciso di ritirarsi dalle scene, il suo nome è comunque rimasto impresso nella mente degli appassionati a quello sport adrenalinico e assolutamente scenografico.

Le parole dei suoi cari hanno poi fatto il giro del web, emozionando incredibilmente tutti quanti.

Il ricordo bellissimo del wrestler

Il primo ricordo è stato condiviso dalla pagina ufficiale di Lucha Libre: “Rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno”. Oltre ad essere un icona per tutti i messicani, Ray Mysterio Senior è stato anche una colonna portante per Ray Mysterio Junior, suo nipote. L’uomo ha però preferito affrontare questo lutto in silenzio, condividendo sui social solamente un cuore nero.

Le parole di amore e le condoglianze non sono certamente mancate e il mondo intero si è riunito in un grosso abbraccio per il giovane wrestler.