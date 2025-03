Silvia Toffanin, la confessione dopo la rottura è del tutto inaspettata | Ora chiede un’altra opportunità

Silvia Toffanin e le parole dopo la rottura durante la sua trasmissione. Il pubblico non si sarebbe potuto aspettare niente di simile.

Durante una puntata di Verissimo, Silvia Toffanin e la sua trasmissione sono finite al centro dell’attenzione. La motivazione? La dichiarazione inaspettata post-rottura, che ha gelato tutto il pubblico in studio e a casa.

La richiesta di una seconda opportunità ha destabilizzato tutti i telespettatori. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto in queste ore.

Silvia Toffanin è la padrona di casa di Verissimo da diverso tempo a questa parte. Compagna di Pier Silvio Berlusconi, la coppia evita i riflettori, e la loro privacy è sempre rimasta ben salda. Negli ultimi giorni, la conduttrice è finita al centro dell’attenzione e le parole della sua ospite ‘speciale’ hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.

Per la prima volta a Verissimo, un noto volto dello spettacolo non ha utilizzato mezzi termini per dire la sua.

Selvaggia Lucarelli come ospite a Verissimo

La giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli è stata invitata per la prima volta da Silvia Toffanin come ospite a Verissimo. Dopo la sua esperienza al fianco di Alessandro Cattelan al DopoFestival, la donna si è lasciata andare ad un’intervista molto profonda. Selvaggia ha infatti parlato della sua esperienza a Sanremo ed ha persino fatto riferimento ad alcuni dei suoi amori passati, uno in particolar modo che le ha lasciato il segno: “Avevo bisogno di essere amata da questa persona che era ingestibile… C’erano violenze psicologiche molto forti. Mi sminuiva, mi diceva che non valevo nulla.. che non ero una buona madre”.

Dopodiché, la giornalista ha voluto parlare anche di una tematica molto attuale: il vespaio su Chiara Ferragni e Fedez. Ricordiamo infatti che fu proprio la giurata di Ballando con le Stelle a suscitare l’inchiesta sul Pandoro-Gate, e che i suoi rapporti con i Ferragnez non sono mai stati propriamente idilliaci. Eppure, dopo la rottura tra i due…

La frecciatina al rapper e il suo pensiero sulla Ferragni

Come riportato da GossipeTv, la donna è tornata a parlare per l’ennesima volta della rottura dei Ferragnez, questa volte ospite di Verissimo. “In questo periodo della mia vita provo un po’ di empatia per Chiara Ferragni”, ha esordito così la Lucarelli che, in passato, al contrario le era andata contro. E ha aggiunto: “Credo abbia pagato abbastanza per quello che ha fatto… L’ex coniuge invece (Fedez, n.d.r.) riceve assoluzioni in modo più facile”. Non è mancata quindi una frecciatina al rapper, con cui non scorre decisamente buon sangue.

Infine, Selvaggia ha aggiunto: “Ripeto, credo che sia arrivato il momento che debba avere una seconda opportunità”. Inutile dire che il suo rametto di ulivo ha stupito tutta Italia… Sarà l’aria dell’imminente Pasqua?