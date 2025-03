Giorgia, la resa dei conti dopo la disfatta sanremese: “Orribile, umiliante” | Non le ha mandate a dire

Dopo le accuse ricevute durante il Festival di Sanremo, Giorgia è tornata al centro dell’attenzione. Qualcuno ha poi preso le sue parti.

Durante questa edizione del Festival di Sanremo, Giorgia ha partecipato con la canzone ‘La Cura per Me’. A giorni di distanza, la cantante è finita però nel mirino di un esperto di canto e l’uomo non gliele ha mandate a dire.

La risposta non è tardata ad arrivare, e questa volta un volto noto dello show-business ha preso le parti della cantante.

Come ben sappiamo, Giorgia è una delle voci più belle del panorama musicale italiano. La sua canzone ‘La Cura per me’ si è aggiudicata la sesta posizione al Festival di Sanremo 2025 ma, nonostante ciò, è tra le più ascoltate. A onor del vero, però, la maggior parte degli italiani si aspettava un posizionamento assai migliore, per lei. Durante la competizione, un noto esperto di musica della nostra Nazione ha deciso di dire la sua sulla cantante, evidenziando come la sua performance non l’abbia convinto al 100%.

Si tratta proprio di Mogol e l’attacco gratuito non è certamente passato inosservato ai fan della donna.

Le critiche di Mogol a Giorgia

Ospite di una puntata di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, Mogol ha commentato così la voce e la canzone di Giorgia: “Le offrirei volentieri un corso di canto da noi”. Inutile dire che queste parole hanno gelato tutto il pubblico in ascolto, visto che la cantante è ritenuta da molti come una delle voci più belle mai sentite prima. Ha poi rettificato: “Ha una voce fantastica. Ma canta come cantava trent’anni fa”. A detta dell’esperto, infatti, Giorgia non renderebbe più credibili le sue canzoni a causa della sua ricerca di virtuosismi, utilizzando ‘troppo’ la voce.

Nonostante la donna non abbia risposto a questa provocazione, ci ha pensato il frizzante Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio senza freni

Come riportato da Novella 2000, Cristiano Malgioglio ha difeso Giorgia dalle accuse di Mogol durante una puntata di Storie Italiane. “Giorgia non ha una voce, ha uno strumento musicale che tutto il mondo ci invidia”, ha esordito così l’uomo. Dopodiché, si è rivolto direttamente a Mogol: “Un corso nella sua scuola? Ma è una roba orribile, umiliante... Dovrebbe chiedere Mogol consiglio a lei su come insegnare canto. E comunque, dalla sua scuola non è mai uscito un talento che abbia fatto la storia”. Delle affermazioni pesanti, che Malgioglio avrebbe poi concluso con un consiglio: Mogol dovrebbe chiedere scusa alla cantante.

Insomma, Cristiano Malgioglio non ha minimamente approvato la disfatta sanremese di Giorgia e, proprio per questo, l’ha difesa conle unghie e con i denti!