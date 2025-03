Ansia a mille per Ambra Angiolini, il suo comunicato manda in fibrillazione i fan: la malattia non le ha lasciato scelta

I fan sono in ansia per Ambra Angiolini dopo quel comunicato sulla malattia che l’ha colpita.

Ambra Angiolini non ha bisogno di presentazioni in quanto è uno dei volti più amati in Italia. Cantante, conduttrice e attrice, l’artista che ha portato sul palco la hit T’appartengo di strada ne ha fatta, rispetto a quando conduceva Non è la Rai.

Ambra non si è mai fermata e ha fatto il salto di qualità, dimostrando a tutti il suo valore, soprattutto nella recitazione sul piccolo e sul grande schermo, per non parlare del palco teatrale, dove si sente totalmente a sua agio.

Basta scorrere lungo tutta la sua biografia per vedere titoli di spicco nel suo curriculum, passiamo da Saturno contro a BFF – Best friends forever, così come Le fate ignoranti, Sempre al tuo fianco, X Factor, fino ad arrivare al suo ultimo spettacolo teatrale, Oliva Denaro.

Ha regalato così tante emozioni ai suoi fan, che è normale che questi si siano preoccupati dopo aver appreso che è stata costretta a fermarsi a causa della malattia che l’ha colpita. Ecco che cosa ha rivelato Ambra in merito.

Il grande successo di Ambra Angiolini a teatro

Mamma di Jolanda e Leonardo, nati dalla sua precedente storia d’amore con Francesco Renga, Ambra Angioli è riuscita a imporsi sia sul grande che sul piccolo schermo con grinta e professionalità. Il grande talento che possiede nella recitazione l’ha dimostrato anche con il suo ultimo spettacolo teatrale, Oliva Denaro, ispirato alla storia vera di Franca Viola, la prima donna italiana che a metà degli anni ’60 ha rifiutato il “matrimonio riparatore” dopo aver subito una terribile violenza.

Ambra sta quindi portando questa storia drammatica ma ricca di determinazione e resilienza sui palchi italiani, e la sua interpretazione commovente e risoluta le sta portando notevole successo. In collaborazione con Giorgio Gallione, l’ex conduttrice di Non è la Rai ha firmato la regia e la drammaturgia della rappresentazione. Ma, purtroppo, ha dovuto chinare il capo di fronte alla malattia…

Lo stop di Ambra

Ambra Angioli, nel pieno del suo successo lavorativo, sia televisivo che teatrale, ha dovuto fermarsi, generando molta ansia nel cuore dei suoi fan per quel comunicato sulla malattia che l’ha colpita. Infatti, anche la nota attrice è stata presa di mira da quel male di stagione che sta colpendo molti, legato al picco influenzale che stiamo vivendo in queste ultime settimane.

Ecco che cosa ha rivelato in merito l’interprete di Oliva Denaro, come riportano da gossipetv.com: “Questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non la stavo cercando, scusate ancora“, comunicando di aver contratto “una brutta laringite che sta curando“. Per il momento, quindi, la sua attività lavorativa ha subito uno stand-by per un malanno di stagione, ma pare che fra qualche giorno tornerà sul palco con i prossimi spettacoli in programma. Le facciamo un grosso augurio di pronta guarigione.