Silvia Toffanin, il retroscena sulla malattia è un diretto allo stomaco | I bambini l’hanno saputo così: “Ho litigato con Dio”

Silvia Toffanin e la terribile rivelazione in diretta nazionale. Le parole sulla malattia hanno emozionato tutti i telespettatori italiani.

Negli scorsi giorni, la conduttrice Silvia Toffanin si è trovata di fronte ad un momento veramente toccante durante la sua ultima puntata di Verissimo. Le parole sulle malattia, infatti, sono state un pugno allo stomaco per tutti i telespettatori italiani.

Come svelato durante la trasmissione televisiva, i bambini della donna lo hanno scoperto così..

Silvia Toffanin è sicuramente una donna dal cuore grande, e la sua estrema sensibilità le ha permesso di affermarsi come una delle conduttrici più amate dagli italiani. Durante la sua ultima puntata di Verissimo, la conduttrice si è trovata davanti a una situazione veramente toccante.

L’ospite della sua trasmissione televisiva, infatti, ha parlato del terribile momento vissuto in queste ultime settimane.

Clizia Incorvaia e le parole su Eleonora Giorgi

Purtroppo, qualche settimana fa ci ha lasciati Eleonora Giorgi. La donna ha combattuto per anni contro un grave tumore al pancreas, mostrandosi sempre sorridente e piena di speranza. Dopo che l’attrice è volata in cielo, la famiglia della donna ha rilasciato qualche breve intervista, per raccontare gli ultimi momenti di Eleonora. Tra questi, anche Clizia Incorvaia, la compagna di Paolo Ciavarro, figlio della donna. Durante l’ultima puntata di Verissimo, la ragazza è stata invitata da Silvia per parlare un po’ della suocera tanto amata: “Come sto? Mi sto rimettendo in carreggiata per me, i bimbi e la famiglia”.

Dopodiché, Clizia ha parlato di come sua figlia Nina, particolarmente legata alla donna, e tutti gli altri bimbi della famiglia hanno appreso la notizia della malattia di nonna Eleonora.

Il retroscena sulla morte dell’attrice

Come riportato da IsaeChia.it, Clizia ha raccontato di come Eleonora avrebbe spiegato ai bambini la sua imminente scomparsa. “Quando eravamo in ospedale ha parlato con Nina: ‘Tu hai il ruolo di spiegare a Gabri che io ho litigato con Dio, io non voglio andare ma lui mi vuole accanto a lui, vuole che io sia un angelo, ma io vi proteggerò da su’…”, ha raccontato Clizia all’interno del salotto televisivo. Dopodiché, l’influencer ha aggiunto: “Lei ha mantenuto uno spirito positivo anche in quei momenti, la vita è stata un gioco bellissimo per lei e ha mantenuto sempre uno spirito ottimista, senza mai portare la malattia a casa”.

Un retroscena veramente toccante che ha scaldato il cuore di tutti gli italiani, e che ha visto una Clizia Incorvaia scoppiare in lacrime, supportata dalla padrona di casa. Non ci resta che mandarle un caloroso abbraccio da lontano.