K.O. tecnico per Diletta Leotta, la pubblicità volgare scatena la polemica: “Contenta lei” | La stroncatura feroce dalla RAI

Diletta Leotta bocciata dal noto volto della Rai per quella pubblicità che ha scatenato la polemica. Ecco che cos’è successo.

Non ha bisogno di presentazioni Diletta Leotta, la nota conduttrice televisiva molto amata sul piccolo schermo e anche sui social, dove sfoggia spesso look perfetti nelle più svariate occasioni. Il suo buon gusto per la moda è da sempre un esempio per le sue followers, le quali prendono spunto dalle sue idee, magari in salsa low cost.

Inoltre, anche il suo ruolo su Dazn è stato molto seguito dagli amanti del calcio e, per quanto la sua apparizione in veste di conduttrice a La Talpa abbia diviso l’opinione pubblica, sono in molti ad averla comunque apprezzata.

Oltre alla sua vita lavorativa e social, i fan amano vederla insieme a suo marito Loris Karius e alla loro piccola Aria, bella come i suoi genitori.

In questo momento però, è finita sotto i riflettori per quella pubblicità che non è piaciuta a tutti. A rilasciare la sua opinione in merito è stato un notol volto noto della Rai che l’ha decisamente bocciata: ecco che cos’è successo.

Diletta Leotta e il nuovo programma Mediaset

Prima di parlarvi della polemica in merito alla pubblicità registrata da Diletta Leotta, volevamo riportarvi qualche rumors attuale, letto su dilei.it. Pare che a Mediaset stiano pensando ad una rivoluzione nel palinsesto, con un programma nuovo condotto da Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi.

Come rivela Davide Maggio, però, pare sia stata chiamata anche Diletta Leotta per: “registrare una puntata zero dello stesso show di Pretelli e Rovazzi”, un nuovo game che potrebbe fare concorrenza a Stefano De Martino con il suo Affari tuoi, in onda nel medesimo orario. Per ora ovviamente sono solo rumors, non si sa quindi che decisioni stanno prendendo da Cologno Monzese. Quel che è certo, è che qualcosa bolle in pentola.

Lo spot della discordia

Diletta Leotta è attualmente finita sotto i riflettori per quella nuova pubblicità per un noto marchio di scarpe che ha diviso l’opinione pubblica, soprattutto per la presenza di un minore. A dire la sua opinione, la nota giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale ha dichiarato: “Le pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe infortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni ’90 nell’ammiccare al sesso, col corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile. Contenta lei…“.

Selvaggia ha quindi rincarato la dose: “L’ultimo spot però fa un salto ulteriore: la pubblicità mette ancora al centro il corpo di Leotta con una ripresa di lei con minigonna inguinale e ripresa dal basso (e vabbè). Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà 7 anni…“. Come finirà questa storia?