Angelina Mango, il ritorno sui social agghiaccia i fan: “È irriconoscibile” | Anche la mamma al suo fianco [VIDEO]

Angelina Mango preoccupa i fan dopo la sua apparizione con la mamma sui social. Il video ha sconvolto la rete.

Proprio in queste ore, la cantante Angelina Mango è finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Un video pubblicato sui social in cui, a detta di molti, è praticamente irriconoscibile.

Sono piovuti poi commenti allarmisti e la giovane performer ha ricevuto un’ondata di pareri non richiesti. Ma ecco cosa è accaduto.

Angelina Mango è una cantante amatissima della nostra Nazione. Dopo aver frequentato la scuola d’Amici, è poi riuscita ad ottenere il primo posto al Festival di Sanremo 2024 con la canzone ‘La Noia’. Nel giro di pochissimo tempo, Angelina ha scalato le vette delle classifiche musicali e ha cominciato una lunga tournée con migliaia e migliaia di fan pronti a cantare le sue canzoni.

Il successo improvviso, tuttavia, è sempre un’arma a doppio taglio, e Angelina negli ultimi tempi non è stata molto bene.

Le condizioni di salute di Angelina Mango

Ad aver fatto preoccupare i fan della cantante è stata la sua assenza durante l’ultimo Festival di Sanremo. I vincitori dell’edizione precedente, infatti, solitamente si presentano anche in quella successiva sul Palco dell’Ariston. Purtroppo, però, la Mango si è data alla macchia, e la sua assenza non è passata inosservata agli italiani. Già da tempo stava girando la voce che la ragazza stesse soffrendo di disturbi alimentari, dovuti dal troppo stress e dalla fama ottenuta. Proprio per questo, avrebbe deciso di ritirarsi per un breve periodo dalle scene, per concentrarsi al 100% sul suo benessere.

Dopo essere scomparsa anche sui social, Angelina è tornata proprio in queste ore su Tik Tok, con un video assieme a sua madre.

La pioggia di commenti sotto al video

Anziché concentrarsi sul sorriso della ragazza e sulla sua spensieratezza, gli utenti si sono soffermati su un altro dettaglio: la sua forma fisica. A detta di molti, Angelina sarebbe completamente differente dalle altre volte, e ‘troppo magra’. Non sono poi mancate le infamanti teorie di alcuni utenti, che hanno ipotizzato che la cantante fosse persino sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Addirittura, qualcuno ha scritto: “Angelina… hai una tristezza celata da un sorriso forzato. Cosa sta succedendo?”, ma anche: “Ma è la Mango? Irriconoscibile”. Per fortuna però non sono poi mancati dei messaggi di supporto e amore, fondamentali per Angelina in questo momento della sua vita.

Anche noi mandiamo un caloroso abbraccio a Angelina e aspettiamo con ansia la sua nuova musica!