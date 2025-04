Shaila Gatta traumatizzata dai video hot al GF: “Si è vergognata di…” | Lorenzo spiffera tutta la verità sulla rottura in TV

Lorenzo Spolverato ha rivelato la verità sulla fine con Shaila Gatta e sul senso di vergogna provato per quei video visti al Grande Fratello.

Sono diverse settimane ormai che il Grande Fratello è giunto al termine, eppure l’attenzione dei followers verso gli ex gieffini è ancora forte, nonostante il nuovo reality di Mediaset, ovvero The Couple, sia attualmente in corso.

La Casa è la stessa, ma le dinamiche sono altre, così come i volti dei protagonisti. Se da una parte quindi i fan parlano “dei ragazzi” di Ilary Blasi, dall’altra sono ancora molti che parlano di quelli di Alfonso Signorini.

Molti ex gieffini continuano a comunicare con i loro fan attraverso post su Instagram e dirette, dove si aprono e raccontando fatti inediti che li avvicinano maggiormente al pubblico, come recentemente fatto da Zeudi Di Palma.

Oltre a lei e ai vari ex compagni di avventura, il clamore mediatico è ancora acceso sugli ormai ex Shailenzo, soprattutto dopo le parole di Lorenzo Spolverato in merito al motivo reale che l’ha portato alla separazione da Shaila Gatta. Si parla di video e di un forte senso di vergogna da parte della ballerina.

Le parole di Lorenzo Spolverato in merito alla rottura con Shaila Gatta

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono state una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. C’è chi li guardava con gli occhi a “cuoricino” e chi invece li ammoniva di fronte allo schermo del televisore. A prescindere da tutto, pare che i due si siano amati molto nella Casa, ma che poi quel sentimento sia improvvisamente sparito.

Come ha raccontato Spolverato durante una diretta social, dopo la fine del reality egli avrebbe provato con insistenza a contattare di nuovo la sua ex fidanzata, con chiamate, messaggi e videochiamate, sempre rifiutate dall’ex gieffina. A un certo punto ha chiesto anche aiuto al padre di lei, finché Shaila ha deciso di rispondere alla sua videochiamata per spiegargli il vero motivo che l’ha portata a rompere con lui.

Ecco perché Shaila ha lasciato Lorenzo

Come leggiamo su gossipetv.com, in una diretta social Lorenzo Spolverato ha rivelato la sua verità in merito alla presunta motivazione che avrebbe portato Shaila Gatta a mettere la parola “fine” alla loro storia. Come rivela Spolverato: “Ha detto che si è rivista nei nostri video insieme e non si è piaciuta, si è vergognata di alcuni dei nostri momenti…“. Inoltre, la Gatta ha dichiarato di non voler portare avanti la loro storia, chiede scusa ai fan per le scene trasmesse… che relega al solo contesto televisivo e ai momenti di passione vissuti, che le avrebbero fatto dimenticare di telecamere e microfoni.

Nonostante Lorenzo speri ancora in un ritorno di fiamma, Shaila ha commentato a sua volta la chiacchierata chiarificatrice che c’è stata tra di loro, come riportano sul Leggo: “Ci sono storie che sono destinate a continuare e relazioni che, invece, per vari aspetti non proseguono. L’abbiamo accettato entrambi e c’è stata un’ammissione di colpe da parte di tutti e due perché, ovviamente, le cose si fanno in due. Ci siamo detti tutto, ci vogliamo molto bene e siamo rimasti in un ottimo rapporto…”, parlando quindi di amicizia. Sarà veramente finita tra di loro?