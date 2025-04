Clamoroso Endless Love, Kemal verso il reality in Mediaset: a breve lo vedremo come mamma l’ha fatto

Kemal di Endless Love sbarcherà nel reality Mediaset, per la gioia dei fan? Ecco cosa sappiamo in merito.

Le fiction turche sono molto amate dal grande pubblico, e così com’è successo con i vari prodotti internazionali che hanno preso d’assalto il palinsesto Mediaset, anche questo prodotto ha riscosso impressionanti numeri di share.

Il “mood turco” appassiona i fan del genere già da diversi anni, con titoli quali La Rosa della vendetta, Tradimento, Terra Amara, Mr. Wrong, If You Love, Tradimento e così via, fino ad arrivare a Endless Love.

Questa fiction è stata molto amata, in quanto la storia d’amore tra Nihan e Kemal ha fatto battere il cuore del pubblico, fino ovviamente al tragico epilogo finale, che ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico commosso. Non vi sveliamo altro, visto che molti di voi potrebbero non averla ancora vista e magari, dopo questa notizia, potrebbero volerne sapere di più su questo noto attore.

Infatti, Kemal di Endless Love sbarcherà nel reality Mediaset tutto italiano, per la gioia delle sue fan che lo vedranno “come mamma l’ha fatto”.

Cosa sappiamo del noto e tanto atteso reality Mediaset

Dopo il Grande Fratello e The Couple, sta per arrivare un altro dei reality più amati di sempre, e che ha visto molti volti noti prendere in mano le redini dell’adrenalinico show. Quest’anno dovrebbe iniziare il 7 maggio, e i fan non stanno più nella pelle, visto che presenterà diverse novità.

Come leggiamo da Novella 2000, le prime news che saltano subito all’occhio sono i nomi della conduttrice, dell’opinionista e dell’inviato, che saranno, rispettivamente, Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli. Sarà un’edizione molto interessante; inoltre c’è un record che riguarda un ex volto storico del programma che ha rivestito il ruolo di naufrago e inviato, ma non solo…

Kemal al reality Mediaset

Kemal: da Endless Love al reality Mediaset il passo è breve

Allettanti rumors stanno circolando in merito all’inizio del reality Mediaset tanto amato dal pubblico, ovviamente avrete capito che ci stavamo riferendo all’Isola dei famosi, ricco di novità che stanno mettendo curiosità ai fan. In merito al record di cui parlavamo prima, ci riferiamo ovviamente a Vladimir Luxuria, la cui presenza storica ha regalato una ventata di freschezza al programma del Biscione.

Oltre ai nomi di cui vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, ci sono molte voci in merito ai prossimi naufraghi che partiranno per Honduras. Tra questi, non è passato inosservato il nome del Kemal di Endless Love, parliamo di Burak Özçivit, che secondo Novella 2000 potrebbe presto approdare all’Isola come “mamma l’ha fatto”. Sappiamo benissimo, infatti, quali sono le mise che indossano i naufraghi: costumino e indumenti sportivi brandizzati. In attesa di conferme in merito, cosa ne pensate di questo rumors?