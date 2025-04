Shaila Gatta, il brusco dimagrimento angoscia i fan: “Non ho perso solo chili…” | Dopo la rottura in TV è allarme rosso

Le dichiarazioni di Shaila Gatta sul repentino dimagrimento e su quello che sta passando, sta allarmando i fan.

Nel bene e nel male il Grande Fratello lascia sempre qualcosa ai concorrenti del reality, nel bene e nel male. C’è chi nel corso degli anni rivela che vorrebbe tanto rientrare nella Casa e altri che, invece, non rifarebbero una seconda esperienza, pur avendo amato la prima.

Del resto, non è sicuramente facile rimanere chiusi in un luogo, con perfetti estranei con cui condividere lo spazio per mesi, spiati dalla mattina alla sera da telecamere che vedono e sentono tutto.

Questa edizione del reality, da poco terminata, ha spianato la strada a qualcuno e sminuzzato la reputazione di altri. Ci vorrà un po’, quindi, prima che il popolo del web smetta di parlare del cast, permettendo così agli ex gieffini di ritornare alle loro vite, ammesso che lo desiderino.

Lo stiamo vedendo con Shaila Gatta, il cui repentino dimagrimento ha fatto preoccupare i fan. Ecco che cos’è successo nella sua vita.

Le critiche verso Shaila Gatta

Sui social stiamo assistendo ad un clamore mediatico senza precedenti, con il popolo del web che si è diviso con chi difende Shaila Gatta e chi invece la critica aspramente, dimenticando che chi legge non è un bot, bensì un essere umano. Ad ogni modo, la critica più evidente riguarda la rottura che l’ex gieffina ha comunicato durante la finale del Grande Fratello al suo ex, Lorenzo Spolverato.

Questa scelta è stata criticata, con chi sostiene che la ballerina sia stata manipolata e chi invece la difende, come suo padre, che spiega che sua figlia ha preso questa scelta in totale autonomia. Gli insulti però sono talmente aspri che perfino Spolverato si è esposto in difesa dell’ex: “Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila io non lo accetto e non voglio che avvenga, perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore…”.

alla prossima che leggo contro shaila iniziano le guerre di fuoco come ai vecchi tempi (consideratevi avvisati) pic.twitter.com/vFH7uY0Sac — aiko🇵🇸 (@aikoingalera) April 6, 2025

Il dimagrimento di Shaila

Shaila Gatta dichiara di non stare bene da quando è uscita dal Grande Fratello, tant’è che ha mostrato le prove del suo repentino dimagrimento, svelando anche che il suo malessere non è soltanto fisico, ma anche mentale. Con un post social, come riportano da gossipetv.com, l’ex gieffina ha mostrato il suo peso attuale sulla bilancia, rilasciando anche alcune parole che hanno preoccupato i fan.

Shaila infatti ha scritto: “Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare…”, tant’è che lo stesso Lorenzo Spolverato ha voluto ribadire il medesimo concetto tramite una diretta social: “Mi raccomando, fate i bravi con Shaila e trattatela bene“. E ci sentiamo di esprimere la medesima raccomandazione al popolo del web.