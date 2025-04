Jessica Morlacchi folle di gelosia, la sfuriata sui social infiamma il web | Il lupo perde il pelo ma non il vizio

Quel video social, diventato virale, ha mostrato Jessica Morlacchi gelosa, ecco che cos’è successo.

Jessica Morlacchi era già conosciuta dal grande pubblico fin dal 2001, quando vinse insieme agli altri membri della band Gazosa con il famoso brano Stai con me (Forever) la 51esima edizione del Festival di Sanremo. In seguito Jessica, nonostante lo scioglimento dal gruppo musicale, proseguì la sua carriera da solista, diventando in seguito anche un personaggio televisivo.

L’abbiamo infatti vista per qualche anno nel cast fisso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, dove scoppiò il caso di molestie a carico di Memo Remigi. Sicuramente, però, negli ultimi mesi il grande pubblico parla di Jessica per la sua permanenza e la successiva vittoria dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove l’abbiamo vista spesso in mezzo a polemiche e litigi.

Nonostante il suo appeal in televisione, la Morlacchi ha rivelato che il suo primo amore è (e resterà sempre) la musica, motivo per cui: “A gennaio è uscito Ambaradam, il mio nuovo singolo, perché voglio tornare a cantare. Obiettivo: Festival di Sanremo, voglio provarci”.

Oltre a tutto questo, i followers sono rimasti colpiti da quel video social in cui Jessica mostra tutta la sua gelosia, ecco che cos’è successo.

La gelosia di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi ha ripreso la sua vita, che aveva messo in stand-by partecipando al Grande Fratello. La sua vittoria è stato un notevole colpo di scena, e i suoi followers sono rimasti piacevolmente sorpresi. Dopo aver visto il video della gelosia dell’ex gieffina di cui vi parleremo a breve, però, molti sono tornati indietro al momento in cui si era creato un chiacchierato “triangolo” all’interno della Casa.

Parliamo di Jessica, Giglio e Yulia, dove la prima si era dichiarata al secondo, il quale però le aveva confessato di preferire la terza, adducendo il pretesto di vedere la Morlacchi più che altro come una sorella. Tra i tanti avvenimenti che hanno caratterizzato la sua permanenza all’interno del Grande Fratello, oltre al triangolo sopra citato, Jessica si era invaghita anche di Luca Calvani: “Poi ci siamo rivisti la sera della vittoria, c’era anche il suo compagno Alessandro. Siamo stati a cena tutti insieme. Di lui mi aveva colpito il suo modo di proteggermi”. Nulla di fatto, quindi, con gli ex compagni di avventura che le avevano fatto battere il cuore. Ma ora?

Il video social di Jessica

Jessica Morlacchi è di nuovo sotto i riflettori per quel video social nel quale esibisce la sua gelosia, infiammando gli animi sul web, ma cosa sarà successo? Ebbene, si tratta di un momento ironico diventato virale sui social, nel quale si vede la vincitrice del Grande Fratello mentre gira uno sketch insieme a Rosario Albanese, al quale mostra come comportarsi per evitare la sua gelosia, nel caso si azzardasse ad uscire senza di lei.

Il momento è veramente spassoso, tant’è che molti hanno visto e commentato questo reel. È molto divertente vedere insieme Jessica e Rosario, e i due sui social insieme fanno furore, anche se non si è ancora ben capito quale sia il legame che li lega. Secondo quanto letto su libero.it: “Jessica Morlacchi avrebbe poi attualmente ritrovato il sorriso accanto a Rosario Albanese, imprenditore romano, ma la loro frequentazione rimane avvolta nel mistero…”, visto che lei al GF ha rivelato di essere in cerca dell’anima gemella. A prescindere da cosa ci sia tra i due, avete visto questo video spassoso? Ve lo abbiamo riportato sopra!