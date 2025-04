Fondente, al latte o bianco? Dimmi che uovo vuoi e ti dirò che VIP sei: non sei ancora pronto per la verità

Preferite l’uovo di Pasqua fondente, al latte o bianco? In base alla vostra risposta vi diremo qual è il vostro VIP pasquale.

Le feste pasquali si avvicinano e, come ogni anno, c’è chi sta già preparando le valigie per partire e godersi il ponte lungo. Chi invece resta a casa si godrà il relax nei giorni rossi del calendario.

Questi ultimi stanno già pensando a stilare il menù per il pranzo con amici e parenti. Non si sa ancora se a Pasquetta la famosa grigliata nei boschi si potrà fare, visto il tempo incerto previsto da molti siti meteorologici.

In attesa di scoprire come saranno queste feste, vi proponiamo un momento di svago che sicuramente allieterà la vostra giornata.

Con questo test dell’uovo di Pasqua, scegliete il vostro cioccolato preferito tra fondente, latte o bianco e vi diremo ci è il vostro VIP pasquale. Farete fatica a crederci, eppure avete i loro stessi gusti in fatto di delizie dolciarie!

Le regole del test dell’uovo di Pasqua

È tradizione regalare il famoso uovo di Pasqua ai più piccoli, con all’interno la mitica sorpresa, ma anche molti adulti non vogliono rinunciare a questa deliziosa leccornia. D’altronde, chi l’ha detto che le uova di cioccolato sono soltanto per i bambini? Per questo motivo vi proponiamo un divertente test dell’uovo di Pasqua che si basa sul vostro gusto personale, e che vi svelerà quale è il vostro VIP pasquale.

Detto ciò, guardate l’immagine in apertura, e senza pensarci troppo scegliete tra l’uovo fondente, al latte o quello bianco, in base al vostro gusto personale. Sono molti i personaggi famosi che amano il cioccolato, per questo motivo resterete stupiti dai nomi che vi stiamo per indicare, come rappresentanti di questa categoria.

La soluzione al test dell’uovo di Pasqua

Ed eccoci giunti alla soluzione del test dell’uovo di Pasqua. Come vi abbiamo specificato nel paragrafo precedente, le regole sono molto semplici: dopo aver visionato l’immagine in apertura, scegliete tra l’uovo di cioccolato fondente, al latte o bianco e andate a cercare il vostro VIP pasquale corrispondente.

Detto ciò, se avete optato per:

Uovo fondente: Giorgio Armani e Luciana Littizzetto saranno i vostri VIP pasquali;

saranno i vostri VIP pasquali; Uovo al latte: Benedetta Rossi e Fabio Fazio saranno i vostri VIP pasquali;

saranno i vostri VIP pasquali; Uovo bianco: Serena Autieri e Irama saranno i vostri VIP pasquali.