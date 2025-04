Laura Pausini senza filtri sul padre: “Non ne potevo più” | Costretta nella stanza di un hotel: era solo una ragazzina

Laura Pausini e la confessione sul padre. La cantante, in passato, è stata messa a dura prova dal carattere autorevole dell’uomo…

Laura Pausini è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate e seguite della nostra Nazione. In queste ore, durante una sua recente intervista, la donna ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato e di quando viveva a stretto contatto con il padre.

La cantante ha ricordato di tutte quelle volte in cui l’uomo le ha fatto capire che la fama necessitava anche di molti sacrifici..

Laura Pausini è sicuramente una donna con la d maiuscola e, oltre ad essere una grandissima artista, la sua umiltà è uno dei suoi migliori pregi. La cantante è seguita in tutto il mondo, e la sua voce è riuscita a scaldare migliaia e migliaia di fan. Durante una sua recente intervista per il podcast ‘Passa dal BSMT’, Laura si è lasciata andare ad alcuni ricordi del suo passato.

Ad un certo punto ha poi voluto confessare un retroscena sul padre e su come il suo rigore le sia servito durante i primi anni di carriera.

Il racconto di Laura Pausini sul padre

Laura ha confessato che suo padre è stato al suo fianco per tutti i primi cinque anni della sua carriera, fino a quando ha poi compiuto 23 anni. I due non si separavano mai e l’uomo era diventato una sorta di consigliere speciale, che le impediva spesso di commettere degli errori: “Era lì in qualità di babbo…”. Dopodiché, Laura ha spiegato che, essendo un musicista, l’uomo conosceva alla perfezione la sua voce, ed era in grado di darle degli ottimi consigli dopo le esibizioni.

“E poi mi dava delle regole anche da papà…”, ha aggiunto Laura durante la sua intervista. Ma di che regole si tratta?

I sacrifici compiuti per la sua carriera

La Pausini ha dunque spiegato di aver vissuto gli anni dell’adolescenza in maniera totalmente differente dalle sue coetanee. Ad esempio, quando la sua voce non era al top, il padre imputava spesso la responsabilità alle scelte della figlia, che magari si era concessa una cena fuori al termine di un concerto o di un’ospitata. E, come riportato da Laura, l’avrebbe ammonita ogni volta: “Quindi domani sera non esci: dopo che hai fatto la TV e andiamo in hotel”. Ad un certo punto, la cantante ha poi aggiunto divertita: “Dopo i primi due anni non ne potevo più! Perché dicevo: non sto mai da sola”. Dopo diversi anni dagli esordi, Laura ha però spiegato di essere grata a suo padre e a tutto quello che le ha insegnato.

Una rivelazione che in pochi si sarebbero aspettati ma che, allo stesso tempo, ha emozionato moltissime persone in ascolto.