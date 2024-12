Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i bisbigli hot dalla Casa al Tugurio sono vietati ai minori: “Voglio toccarti…”

Direttamente dalla Casa al Tugurio, il pubblico ha assistito ad un botta e risposta hot tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Quei bisbigli piccanti sono vietati ai minori.

Il Grande Fratello sta vivendo un periodo di trepidazione, non soltanto per le vicende che si sono create tra i gieffini, ma soprattutto per quegli ascolti altalenanti che lanciano una profonda incognita sul futuro del programma.

Il reality farà la fine del cugino La Talpa, e quindi Pier Silvio chiuderà prima i battenti, oppure da Mediaset daranno ancora una possibilità allo show di Alfonso Signorini? Probabilmente, questo lo scopriremo durante le prossime puntate.

Per il momento di rumors ne stanno circolando parecchi, si vocifera perfino di possibili nuovi ingressi di personaggi anche storici, ma ovviamente finché queste voci non troveranno fondamento è anche inutile riportarle.

Attualmente l’attenzione del pubblico è riversata tutta sulla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I bisbigli hot dalla Casa al Tugurio hanno fatto alzare la temperatura.

Un segreto che potrebbe distruggere una coppia

Senza togliere nulla agli altri gieffini, ma possiamo affermare che in queste ultime ore l’attenzione del pubblico del Grande Fratello è riversata tutta su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I motivi sono molteplici, in realtà, si passa dai bisbigli hot di cui vi parleremo a breve, alla dichiarazione d’amore della Gatta in diretta, fino alla gelosia di Spolverato poche ore dopo, per arrivare a quel segreto che sta facendo incuriosire tutta la rete.

Siamo abituati a vedere i due gieffini litigare e fare pace alla velocità della luce, ma dalle reazioni avute da Yulia Bruschi, Luca Giglio, Tommaso Franchi, Amanda Lecciso, Javier Martinez e Luca Calvani, pare che se Shaila dovesse venire a conoscenza di questo segreto, il rapporto tra lei e Lorenzo potrebbe incrinarsi in maniera drastica. Pare che qualcosa sia successa tra Spolverato ed Helena Prestes, ma cosa si stanno chiedendo i fan in queste ore?

Massimimiliano Morra e Adua Del Vesco in una scena del Peccato e la Vergogna. Più vergogna che peccato. #grandefratello

😳😨😱

pic.twitter.com/ntwlVQJoal — BellaCiao🌹 (@BellaCiao___20) November 28, 2024

I bisbigli hot tra Shaila e Lorenzo

Il Grande Fratello ha deciso di dividere i concorrenti del reality, una parte si trova nella Casa e l’altra parte nel Tugurio. Questa separazione forzata ha toccato anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i quali sono stati pizzicati dall’occhio vigile del Big Brother mentre si scambiavano bisbigli hot che hanno fatto alzare la temperatura. Lorenzo ha dichiarato a Shaila: “Voglio toccarti solo io, Shaila, non voglio farti mancare niente…“, lasciando la gieffina senza parole.

Questa scenetta però ha diviso il web e sui social abbiamo letto diversi commenti in merito, ve ne riportiamo tre: “Massimiliano Morra e Adua Del Vesco in una scena del Peccato e la Vergogna. Più vergogna che peccato”, e ancora: “Non ho mai capito se quando dicono queste cose sono seri o ci prendono in giro”. E infine: “Poraccitudine has no limits”. Voi cosa ne pensate?