Bordata esplosiva per Fedez, stavolta l’ha sotterrata senza pietà | La dichiarazione in radio zittisce lo speaker

Fedez è tornato al centro dell’attenzione. Questa volta il rapper ha zittito il noto speaker radiofonico. Ma ecco cosa è accaduto.

Anche questa volta, Fedez è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Il rapper è stato invitato in una nota trasmissione radiofonica e le sue parole non sono certamente passate inosservate. Lo stesso speaker si è trovato gelato dalle sue affermazioni.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ormai si sa, quando si tratta di Fedez c’è sempre qualche polemica di mezzo. Il noto rapper italiano è infatti particolarmente chiacchierato, sia per il suo modo di fare e che di dire le cose. E ora, dopo la sua separazione con Chiara Ferragni e i vari flirt che non si è impegnato a nascondere, l’uomo è nuovamente tornato a far parlare di sé.

Questa volta però non c’entra alcuna donna, ma delle parole che ha voluto rilasciare durante una diretta radiofonica.

Le affermazioni di Fedez a La Zanzara

In queste ore Federico è stato invitato da Cruciani e Parenzo nella nota trasmissione radio La Zanzara. Questa trasmissione è particolarmente chiacchierata dalle persone per gli ospiti e le tematiche trattate. Nonostante ciò, il rapper ha comunque deciso di fare la sua intervista e di rispondere alle ‘particolari’ domande di Cruciani. Ad un certo punto, il radiofonico ha deciso di chiedere al rapper: “Se dovessi scegliere tra Vannacci e Schlein, chi sceglieresti?” Senza pensarci due volte, Federico ha poi risposto: “Vannacci, sì, sì”.

Nonostante poi Parenzo gli abbia ricordato che Roberto Vannacci ha spesso fatto dichiarazioni omofobe, Federico ha continuato a confermare la sua risposta.

Fedez: «Se dovessi scegliere tra Vannacci e Schlein, sceglierei Vannacci…». Dalle battaglie social per il ddl Zan all’elogio del generale che “i gay non sono normali”. pic.twitter.com/YzLlgNUNre — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) November 27, 2024

L’improbabile scelta del rapper

Dopodiché, il rapper ha dato una motivazione a questa sua scelta: “La Schlein non attecchisce, chi voterebbe la Schlein, oggettivamente? Comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra…”. Inutile dire che la sua risposta ha sconvolto tutti i suoi fan. Questo perché, da sempre, Federico ha sempre fatto trapelare un ideale filo-sinistra, al contrario di Vannacci che è dichiaratamente di destra. Con questa scelta, il rapper ha scatenato ulteriormente il pubblico nei suoi confronti: “Fedez è un c**lione”, qualcuno ha scritto.

Insomma, negli ultimi mesi qualsiasi cosa Fedez dica o faccia, è sempre un pretesto per andargli contro. Voi che ne pensate della vicenda?