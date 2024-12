Francesca Fagnani imperdonabile a Belve, la battutaccia sul defunto è una vera doccia fredda

Francesca Fagnani è tornata a destare l’interesse delle persone. La battuta sul defunto ha gelato tutto il pubblico in studio.

Le interviste di Francesca Fagnani sono sempre particolarmente discusse e chiacchierate. La motivazione? La giornalista non si perita certamente a fare delle domande dirette e ben mirate. In queste ore però, la donna è tornata a far parlare di sé a seguito di una battutaccia.

Il chiaro riferimento al defunto ha gelato tutto il pubblico in studio. Ma ecco cos’è accaduto a Belve.

Le interviste della Fagnani sono tra le più seguite e cliccate dagli spettatori italiani. I VIP che si presentano alle porte di Belve non possono nascondere alcun segreto, perché Francesca sa già tutto il necessario su di loro, vita, morte e miracoli. Dopo la chiacchieratissima prima puntata della trasmissione, con Riccardo Scamarcio come ospite, Belve è tornato al centro dell’attenzione nazionale.

Questa volta, però, le parole della stessa giornalista hanno fatto drizzare le orecchie a molti telespettatori. Ecco perché.

L’intervista divenuta virale sui social

Ad aver attirato l’attenzione di tutti quanti, questa volta, è stata l’intervista di Francesca Fagnani alla mitica Carmen Di Pietro. Come ben sappiamo, la showgirl è un personaggio televisivo amato proprio per la sua indiscussa simpatia. Durante la seconda puntata di Belve, ad un certo punto la giornalista le ha domandato: “Lei prega?”. La risposta della Di Pietro è stata poi a dir poco divertente: “Dopo aver letto Topolino sì… Recito delle preghiere ovviamente, tipo il ‘Paternostro’ eh sì..”

La Fagnani, senza farsi sfuggire l’occasione, l’ha interrotta ridendo: “Tipo ‘Paternostro’? Grazie per la pensione di reversibilità…”. Ironizzando sul gioco di parole tra la celebre preghiera e il defunto coniuge di Carmen Di Pietro.

NO RAGA MA È GIÀ L’INTERVISTA PIÙ DIVERTENTE NELLA STORIA DEL PROGRAMMA DOPO 30 SECONDI GRAZIE CARMEN DI PIETRO 😭😭😭 pic.twitter.com/eZAtL1QqC9 — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) November 25, 2024

La battuta della Fagnani a Belve

Non tutti hanno compreso al volo la sottile frecciatina della Fagnani: Sandro Paternostro era uno storico giornalista ed ex marito di Carmen Di Pietro. La showgirl lo aveva conosciuto quando aveva circa quarant’anni meno di lui e, dopo soli 5 anni di fidanzamento, l’uomo è venuto a mancare (lasciandole una bella pensione in eredità). La loro relazione fece moltissimo scandalo e, per molto tempo, la showgirl è stata accusata di stare con l’uomo solamente per il suo ingente patrimonio. Carmen, capendo però al volo il chiaro riferimento della giornalista le ha risposto ridendo: “Ma siete cattivi, siete, guarda!”.

Inutile dire che l’intervista è poi divenuta immediatamente virale sui social e, anche questa volta, Francesca Fagnani ha fatto proprio centro!