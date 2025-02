Shaila Gatta a rischio dopo la clip da bollino rosso: “Se escono le mie t*ette in TV…” | Il video volgare aggira la censura

Come mai Shaila Gatta è a rischio dopo quella clip da bollino rosso? Un video che ha lasciato tutti senza parole.

Il nome di Shaila Gatta è presente sul piccolo schermo da diversi anni, fin da quando partecipò ad Amici nel 2014. Da quel momento la sua carriera è decollata, diventando una ballerina di talento e un personaggio televisivo.

L’abbiamo vista nel ruolo di Velina mora a Striscia la Notizia, così come nel ruolo di coreografa a Zelig, fino ad arrivare alla sua attuale partecipazione al Grande Fratello. Il grande pubblico ha pareri discordanti su di le:, c’è chi l’ammira e chi la critica, così come in molti ripropongono le parole di ammonimento fatte da sua mamma durante una puntata del reality.

Sicuramente, la questione più chiacchierata è la sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato, con il quale vive momenti di alti e bassi. Un po’ si amano, e un po’ litigano, tenendo alto l’interesse del pubblico.

Non si sa cosa succederà ai due gieffini quando il reality finirà; per il momento, però, i fan stanno discutendo sui social in merito a quel video da bollino rosso che potrebbe portare delle conseguenze a Shaila. Ecco che cos’è successo.

Le parole che hanno lasciato Shaila Gatta attonita

Prima di parlarvi di quell’episodio che sta dividendo la rete, volevamo riportarvi un attimo al presente, parlando di un fatto che ha sconvolto i fan della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due gieffini continuano a vivere la loro storia d’amore sotto i riflettori, cercando di capire cosa provano veramente. Tra alti e bassi, per il momento il loro amore va avanti, ma non si sa di preciso cosa succederà quando usciranno dal reality.

Sono state le parole di Lorenzo a far riflettere non sono Shaila, ma anche il pubblico. Dopo l’ennesimo litigio tra i due, Lorenzo ha infatti dichiarato: “Voglio che tu capisca bene! Perché altrimenti se continuiamo così litighiamo, andiamo avanti tre settimane e fuori da qui non facciamo nulla e basta”. La love story è già avviata verso il capolinea?

Il video che ha diviso la rete

Cosa vuol dire che Shaila Gatta è a rischio dopo quel video da bollino rosso che sta facendo discutere la rete? Ebbene, per capire di cosa parliamo dobbiamo tornare indietro a diversi anni fa, quando l’ex Velina stava ancora insieme al calciatore Leonardo Blanchard. La gieffina, vittima di uno scherzo de Le Iene andato in onda qualche sera fa, si mostrava particolarmente infastidita dopo aver scoperto la presenza di una telecamera in casa sua. In quel momento, ha pensato si trattasse di un gesto ideato dalla setta che aveva arruolato il suo ex fidanzato.

E quindi, sconvolta da quanto appreso, aveva mostrato il seno, rivolgendosi all’ex fidanzato con queste parole: “Se escono le mie t*tte in televisione, guarda…“, pensando che le telecamere la stessero ancora guardando. Molti utenti sui social non hanno apprezzato il suo atteggiamento, e qualcuno l’ha definita “volgare”, mentre altri si sono chiesti se l’Ad di Mediaset abbia intenzione di intervenire e di penalizzarla. Pier Silvio Berlusconi ha infatti adottato da mesi una nuova politica anti-trash, richiedendone l’applicazione, in particolare, all’interno dei reality. Ma alla fine, come pensano in molti, lo scherzo è stato un evento passato, e ora Shaila dovrebbe essere giudicata solo per il suo operato al GF… voi cosa ne pensate?