Nuova piazzata per Elodie: “Ma mi fate così cretina?” | Vomitata la verità sul backstage di Sanremo

Elodie ha sbottato in diretta in merito a quella voce sul suo outfit che girava da diverse ore. Ecco che cos’è successo.

Non ha bisogno di presentazioni Elodie, la quale fin dai tempi di Amici ha stregato tutti con la sua bellezza e con la sua voce strepitosa che riesce a incantare intere platee.

L’abbiamo vista a questo Festival di Sanremo 2025 più bella che mai, con il brano, Dimenticarsi alle 7, il quale – anche se ha raggiunto la 12esima posizione alla kermesse canora – ha fatto cantare comunque tutti i suoi fan.

Ovviamente, come succede tutti gli anni quando il Festival finisce, per diverse settimane le polemiche abbondano e i rumors che girano attorno a quelle serate sono sempre molteplici.

In merito ai rumors che sono emersi su Elodie, ce n’è uno che sta facendo chiacchierare la rete. Per questo motivo la Di Patrizi ha deciso di rispondere a quella provocazione sull’outfit con un’invettiva tutto pepe.

Il caso del “vestito-gate”

Si parla già di “vestito-gate”, e sono diversi giorni che in rete il nome di Elodie è al centro dei rumors. Come possiamo leggere su notizie.virgilio.it, sia Deianira Marzano su Instagram che Il Messaggero e Il Mattino, hanno ipotizzato che la nota cantante avesse avuto qualche problema dietro le quinte.

Si è parlato di un ipotetico incidente tra di lei e Tony Effe, il quale involontariamente le avrebbe strappato il vestito prima della sua esibizione, e anche di come Elodie sia apparsa amareggiata e triste dopo la sua performance. In seguito, il pettegolezzo sul vestito è proseguito ma non si è più parlato del noto cantante ma di qualcuno indefinito che glielo avrebbe danneggiato, come leggiamo su Novella 2000.

La risposta di Elodie

Dopo la performance di Elodie al Festival di Sanremo 2025, sono iniziate a trapelare indiscrezioni sull’episodio dell’abito e sul suo umore, apparentemente “sotto le scarpe”, dopo la sua performance. Stanca probabilmente di queste voci, a detta sua non vere, la Di Patrizi ha risposto a questo rumor dando la sua versione.

Ecco perché Elodie ha sbottato in diretta a Domenica In da Mara Venier, in merito alla provocazione sul suo outifit: “Sono c**ate che scrivete voi, come al solito. Inventate le cose. Nessuno mi ha strappato il vestito. Vi pare che mi arrabbio perché mi strappano il vestito? Che mi sono rincogl**nita? Un vestito è un vestito. Davvero mi fate così cretina che mi arrabbio per un vestito? Sono una persona intelligente. Nessuna mi ha toccata”, rivelando poi che era arrabbiata, è vero, ma con se stessa e con nessun altro.