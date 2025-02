Sanremo, dopo la finale le nozze vanno all’aria | Altro che per sempre felici e contenti: è rimasta col cerino in mano

Le mancate nozze sanremesi che hanno lasciato l’amaro in bocca a tutti i telespettatori. Altro che finale da film!

Il Festival di Sanremo è appena concluso e, nonostante ciò, gli artisti in gara continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Uno in particolar modo, proprio in queste ore, è finito in prima pagina per una mancata proposta di nozze!

La falsa promessa che era circolata qualche settimana prima, infatti, ha lasciato non poco sconforto nei fan della coppia.

Sanremo è la città del Festival più atteso dell’anno, dei fiori, del mare e dell’amore! Quest’anno, sono state diverse le coppie che sono finite al centro dell’attenzione, come ad esempio Bresh ed Elisa Maino, Giulia De Lellis e Tony Effe, Olly e la sua presunta relazione con Benedetta Quagli. Insomma, oltre alla musica, ci siamo potuti godere anche un po’ di sano romanticismo.

Proprio in queste ore, però, una di queste coppie è finita al centro dell’attenzione, e per un motivo per ben preciso. Ma ecco quale.

La coppia che ha ‘illuso’ gli italiani

Poco prima di cominciare il Festival di Sanremo 2025, era cominciata a circolare una voce tra i giornali e le riviste di gossip: Tony Effe avrebbe chiesto la mano alla sua dolce metà, presentandosi in camera d’albergo con ben 3.000 rose rosse. Inutile dire che la notizia aveva entusiasmato tutti quanti, e i fan della coppia si erano ormai illusi che potesse accadere. Vuoi il silenzio di entrambi, vuoi che si tratta della città dei fiori, la proposta di matrimonio sembrava ormai certa. Eppure, lo show è ormai concluso da qualche giorno e la coppia non ha ancora annunciato alcun matrimonio in arrivo, né lo straccio di un anello con diamante.

Anzi, sembrerebbe proprio che Tony Effe abbia avuto un po’ di fretta a tornare a casa.

Il flop del rapper e il suo ritorno a casa

La sua canzone ‘Damme na mano’ non ha avuto un grande successo e, durante l’ultima puntata del Festival, si è classificata come 25esima. Come riportato da GossipeTv, sembrerebbe che il rapper non abbia preso bene la notizia e che, la sera stessa, sia tornato a casa sua a Roma. Il giorno seguente, infatti, non è stato ospite da Mara Venier e non ha avuto alcun confronto con i giornalisti.

Insomma, altro che per sempre felici e contenti.. Tony Effe e Giulia De Lellis sono rimasti col cerino in mano e tutto è andato per il verso storto! Per il rapper vale l’adagio: sfortunato al Festival, fortunato in amore, oppure no?