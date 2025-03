Selvaggia Lucarelli, tutta la verità sul palo a Teo Mammucari: “Ha rosicato” | Spiegate le scintille a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli e le rivelazioni scoppiettanti su Teo Mammucari. Ecco cosa è accaduto davvero a Ballando con le Stelle.

In queste ore, la scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Un retroscena scoppiettante con Teo Mammucari di cui nessuno era a conoscenza.

Questo spiegherebbe i dissapori avvenuti durante Ballando con le Stelle e l’evidente astio che sembrava intercorrere tra i due…

Selvaggia Lucarelli, negli ultimi mesi, è finita spesso e volentieri al centro di numerosi pettegolezzi e polemiche. I suoi commenti e giudizi durante Ballando con le Stelle hanno spesso fatto innervosire sia i ballerini che alcuni professionisti dello show. Ma d’altronde si sa, quando si tratta della giornalista, Selvaggia non si perita mai a dire come la pensa.

Durante la scorsa edizione del programma Rai, la donna ebbe una pesante discussione con Teo Mammucari, al tempo concorrente.

I dissapori tra Selvaggia e Teo

A far saltar la mosca al naso al comico fu la Lucarelli che, subito dopo la sua esibizione, ammise di provare ‘tenerezza’ per lui. Teo, che tutti quanti conosciamo per il suo temperamento fumantino, non accettò tale giudizio e rispose a tono alla giornalista. Inutile dire che la loro discussione a Ballando con le Stelle diventò immediatamente virale sui social. Quello che però non tutti sanno, è che tra la Lucarelli e Mammucari, in passato, c’era del tenero… A rivelarlo è stato proprio Max Giusti, ex storico della donna.

Ospite di una puntata del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, il conduttore ha raccontato di come la incontrò per la prima volta.

Il flirt finito male tra i due

La prima sera in cui Max e Selvaggia si incontrarono, fu grazie a Teo. Come riportato da Fanpage.it, Giusti ha infatti raccontato: “Ero single. Ero a cena con Teo Mammucari e altri amici… Teo era uscito con una ragazza che era Selvaggia, chiaramente”. Dopodiché, Giusti ha raccontato di come fosse rimasto immediatamente colpito da lei: “Vedevo lei che era molto diversa da Teo… tra l’altro Teo ha rosicato un po’…”. Questo perché Max e Selvaggia, quella sera, finirono a parlare tra di loro e si accese immediatamente la scintilla. Il povero Mammucari, dunque, finì velocemente per rivestire il ruolo di terzo incomodo: “Se gliel’ho fregata? Non stavano insieme, era la prima volta che uscivano”, ha però precisato Giusti.

Insomma, dietro all’astio scoppiato a Ballando con le Stelle, tra Selvaggia e Teo ci sarebbe stato del tenero in passato… Almeno, secondo Max Giusti!