Gerry Scotti scatenato, lo “sgambetto” in Mediaset promette fuoco e fiamme | Torna il game-show più atteso del Biscione

Mediaset promette fuoco e fiamme e si parla del futuro lavorativo di Gerry Scotti: sta per tornare al timone dello show più atteso.

Mediaset vanta una lista di conduttori nella sua equipe che fanno gola a molte emittenti. Dai piani alti del Biscione, però, cercano di tenerseli stretti e principalmente sono tre i più papabili, senza togliere nulla – ovviamente – agli altri.

Parliamo dei Tre Moschettieri: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Con loro, lo share è assicurato, in quanto i fan li adorano e non vedono l’ora di vederli nei vari programmi che conducono. Insomma, nessuno è pronto a salutarli per la pensione, e loro hanno ancora molto da dare al pubblico.

Un po’ come succede quando arrivano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Striscia la Notizia: il dinamico è uno tra i più amati nel Tg Satirico di Antonio Ricci. Nel palinsesto Mediaset quindi, ci sono alcune certezze storiche… che potrebbero però essere investite dal tornado del cambiamento.

Zio Gerry rientra in questi piani, in quanto potrebbe tornare con uno dei game-show più attesi di sempre: ecco di cosa stiamo parlando.

Gerry Scotti e il rientro “con il botto”

A prescindere dallo share altalenante che Striscia la Notizia sta registrando in questi ultimi tempi, complice anche la competizione con lo show della Rai Affari Tuoi, capitanato dal bravissimo Stefano De Martino, il programma di Ricci è uno tra i più storici del Biscione. Non è facile per il grande pubblico scegliere tra due alternative, entrambe molto valide e molto apprezzate, e trasmesse praticamente nello stesso orario. A ogni modo, oltre la coppia Greggio-Iacchetti, anche quella composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker è una tra le preferite dell’iconico programma.

Zio Gerry quest’anno è voluto tornare “col botto”, ma letteralmente, visto che ha fatto un capitombolo dalle scale di Striscia che l’ha spettinato per bene. Fortunatamente, è andato tutto bene e, tra chi pensa sia stata una simpatica gag e chi invece che Gerry sia caduto realmente, a prescindere da tutto questo, la sua entrata in scena sarà sicuramente ricordata nella storia del noto programma.

I programmi di Mediaset per Gerry Scotti

Mediaset promette fuoco e fiamme nel palinsesto, e dai rumors pare che Gerry Scotti possa tornare con uno dei game-show più attesi. Parliamo de La ruota della Fortuna al posto di Striscia la Notizia, come leggiamo su TvBlog.

Le indiscrezioni emerse sono molteplici: al posto del TG di Ricci si parla anche di un possibile nuovo game show ideato da Maria De Filippi, con la conduzione di Gabriele Corsi. Badate bene che, almeno per il momento, non c’è nessuna certezza in merito, per ora quindi prendete questi rumors con “le pinze”, ma è palese intuire che qualcosa stia bollendo in pentola. Per il momento si parla di testare quindi nuovi format dall’emittente privata “Nello specifico due da di Banijay e uno Blu Yazmine”, si legge nell’articolo. Non ci resta che attendere conferme ufficiali sui piani futuri di Mediaset.