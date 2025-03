Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dopo la tempesta torna il sereno: “Lo abbiamo superato” | Uniti più di prima

Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli la sintonia è sempre presente, anche dopo il periodo difficile passato all’inizio.

Paolo Bonolis è il noto conduttore, showman e autore televisivo, punta di diamante del Biscione. Sonia Bruganelli è la nota produttrice televisiva e personaggio pubblico. I loro nomi sono legati da decenni per svariati motivi, il primo sicuramente è relativo al loro matrimonio, durato fino al 2023.

Secondo, ma non meno importante, è la nascita dei loro figli, e sicuramente anche l’aspetto lavorativo, visto che collaborano da sempre nei vari programmi in cui vediamo alla conduzione il buon Paolo, sempre insieme all’amico e collega Luca Laurenti.

I fan sono sempre stati molto affezionati a loro, e quando si sono lasciati sono rimasti tutti senza parole, in quanto fino all’ultimo avevano sperato che quelle voci che giravano da un po’, si sarebbero rivelati semplici rumors.

Sappiamo benissimo tutti che così non è stato ma, nonostante le difficoltà dei primi momenti, tra loro l’affetto non è mai scemato e si sono ritrovati uniti forse più di prima in questa nuova fase delle rispettive vite.

Le parole di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis

A dimostrazione di quanto il rapporto di amicizia, stima e affetto che lega Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sia molto forte, ci sono queste parole rilasciate dall’imprenditrice sul settimanale Gente: “Ho capito che sono un animale sociale, totalmente incapace di stare da sola…Voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio…”, rivelando che tra loro è finita per “consecuzione e non per tradimenti”.

Sonia ha poi proseguito: “Abbiamo tre figli, che sono e saranno sempre la nostra priorità, e su questo siamo uniti. Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio…”, dimostrando a tutti come, anche dopo il divorzio, gli ex coniugi possano comunque mantenere un rapporto civile, senza per forza sfociare in rabbia, vendette e frecciate al veleno. E non è tutto…

La crisi passata dopo il divorzio

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continuano a vivere le loro nuove vite da separati, per il bene dei loro figli. In passato, come per tutte le coppie che divorziano, non è stato facile, ma adesso sono più uniti di prima. Ecco cosa aveva dichiarato l’ex opinionista del Grande Fratello in passato, come riportano da FanPage: “Quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo dove, nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi“.

Dopo le nuvole, il sereno torna sempre, per questo non stupisce che la Bruganelli abbia postato una dedica dolcissima al suo ex marito in occasione della Festa del Papà, a corredo della foto di Paolo insieme ai suoi figli: “Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli“, riferendosi ai loro tre figli: Silvia, Adele e Davide, proseguendo poi: “e anche per i tuoi due gioielli che ho avuto la fortuna di poter amare”, riferendosi ai figli di Paolo avuti dal precedente matrimonio con Diane Zoeller, Martina e Stefano.