Selvaggia Lucarelli, altro che matrimonio da favola | Il ricatto morale per spingere Lorenzo all’altare: “Se muoio…”

Selvaggia Lucarelli ha raccontato come ha chiesto a Lorenzo Biagiarelli di sposarla. E soprattutto come l’avrebbe convinto.

Non ha bisogno di presentazioni Selvaggia Lucarelli, il cui nome è spesso sotto i riflettori per le sue interviste, le sue inchieste e per il suo ruolo di giudice a Ballando con le stelle. Sempre schietta e incurante delle opinioni altrui, rilascia spesso pareri tranchant.

Questo aspetto di lei divide l’opinione pubblica, con chi l’appoggia e chi no. Di Selvaggia, ovviamente, come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, i fan non sono interessati soltanto al suo lavoro, ma anche e soprattutto ai gossip che la riguardano.

Parliamo quindi della sua sfera sentimentale. Da nove anni infatti, la nota giornalista convive con il cuoco, Lorenzo Biagiarelli, di 15 anni più giovane, una liaison che all’inizio ha fatto scalpore, ma nonostante tutto i due appaiono più innamorati che mai.

Eppure, la sua ultima rivelazione ha lasciato tutti senza parole, in quanto è stata lei stessa a svelare il motivo per cui Lorenzo ha finalmente detto sì. Ecco che cosa ha rivelato.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Di recente, Selvaggia Lucarelli si è raccontata a cuor leggero da Alessandro Cattalan nel suo programma Hot Ones Italia. Qui il presentatore e l’ospite, mentre consumavano alette piccanti o stick vegani, rigorosamente conditi con salse progressivamente sempre più piccanti, hanno dato vita a un vivace botta e risposta, tra una smorfia di dolore e l’altra. Così, anche Selvaggia, sorseggiando latte per cercare di spegnere le fiamme nel cavo orale, ha parlato di diversi aneddoti, tra cui il rapporto attuale col figlio Leon.

Dopo che il 19enne ha deciso di lasciare la scuola, sua mamma l’ha esortato a trovarsi un lavoro: “Mio figlio vive con il gatto che ho mandato via e la sua fidanzata… praticamente non gli interessa nulla di quello che faccio… Ora lavora nella pizzeria di un noto imprenditore italiano e porta ai tavoli la pizza ai privilegiati del mondo…”.

La proposta di Selvaggia a Lorenzo Biagiarelli

Nella medesima intervista che Selvaggia Lucarelli ha rilasciato ad Alessandro Cattelan nel focoso programma Hot Ones Italia, la giornalista ha rivelato diversi aneddoti non solo su suo figlio, con il quale si sente poco, ma anche su come e perché ha fatto la proposta di matrimonio a Lorenzo Biagiarelli, con il quale convive da 9 anni.

Come ha raccontato la giornalista, la proposta gliel’aveva fatta (sempre lei) all’inizio della loro storia, in quanto avrebbe voluto un altro figlio, ma il cuoco aveva rifiutato e quindi lei aveva smesso di chiederglielo fino a qualche tempo fa: “dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita… Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia… Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive!…”. Scherzando su questo frangente, la giornalista non sa di preciso il motivo per cui Lorenzo abbia infine capitolato, ma alla fine ha convinto il suo compagno, con il quale dovrebbe convolare a nozze forse in primavera, scegliendo come location la loro casa in Puglia. Che dire, non ci resta che attendere ulteriori indizi da una delle coppie del mondo dello spettacolo più seguite di sempre.