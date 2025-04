Beatrice Luzzi e l’assurdo retroscena con Schumacher: “Ma sei rumena?” | Beffata dal campione mondiale

Beatrice Luzzi è finita al centro dell’attenzione, a seguito dell’assurdo retroscena con Schumacher. Il campione di F1 la sparò grossa…

Dopo la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è tornata a far parlare di sé. La motivazione? Un aneddoto raccontato al Corriere della Sera che vede come protagonista Michael Schumacher. Ma cosa c’entra il campione di Formula 1 con l’ex gieffina? Beh.. l’uomo, in passato, si rese protagonista di una gaffe clamorosa con la donna.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché, ancora oggi, l’attrice ricorda divertita quel momento della sua carriera lavorativa.

Ormai si sa, Beatrice Luzzi ha un carattere molto forte e nessuno può metterle i piedi in capo. Nata come attrice, la donna ha poi proseguito la sua carriera diversamente, ed è tornata al centro dei riflettori grazie alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello. Nonostante la seconda posizione, Beatrice è rimasta tra le protagoniste più amate di sempre. Dopo la sua esperienza come opinionista di questa 18esima edizione al fianco di Cesara Buonamici, la Luzzi si è lasciata andare ad una lunga intervista per il Corriere della Sera.

Tra i vari aneddoti raccontati, ne è emerso uno che ha attirato l’attenzione di tutti gli italiani, e che vedrebbe Michael Schumacher particolarmente interessato alle sue origini..

Il viaggio nei ricordi di Beatrice Luzzi

Come riportato da Ilfattoquotidiano.it, l’ex gieffina si è lasciata andare ai ricordi della sua carriera, cominciata quando aveva circa 14 anni e arrivata al suo massimo apice con la soap opera ‘Vivere‘: “Quando lasciai il set guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi consumava l’anima, aveva eroso la mia identità“. Proprio per questo motivo prese la decisione di interrompere questo successo. Una scelta che le costò molto cara e la vide ‘sparire’ dagli schermi per un lungo periodo.

Un giorno, la donna fu però invitata dalla Fiat Multipla a Maranello per fare uno spot pubblicitario con il campione di F1.

La gaffe divertente del campione di F1

La Luzzi ricorda ancora quel giorno alla perfezione, specialmente le otto ore di fila a girare delle scene con il rombo della Ferrari sulla pista. Quando poi li raggiunse Schumacher (tutto ‘fresco e profumato’) le chiese: “Di dove sei?“. Quando l’attrice gli disse di essere di Roma, il campione fece una gaffe esilarante, informandosi per sicurezza: “Sei Rumena?“. Al che la Luzzi gli rispose:” No, Romana“. Inutile dire che questo racconto ha fatto sorridere tutti i fan dell’uomo e la stessa Luzzi lo ha ricordato con il sorriso.

Insomma, Michael Schumacher sarà stato anche un autentico fuoriclasse con le auto, ma con l’umorismo involontario, forse, lo è stato ancora di più.