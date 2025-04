Grande Fratello, il retroscena scioccante sul montepremi: “Ho buttato 220mila euro” | Letteralmente mandati in fumo

L’ex gieffina del Grande Fratello ha dichiarato di aver dilapidato tutto il montepremi vinto. Ecco di chi parliamo.

Il Grande Fratello è giunto al termine da pochi giorni e dopo molti mesi di eventi al cardiopalma, ad alzare la coppa al cielo è stata Jessica Morlacchi, la quale si è confermata la vincitrice di questa edizione, tanto movimentata quanto discussa.

Nonostante le telecamere della Casa più spiata di sempre siano state spente, il polverone mediatico, sollevato da diversi episodi emersi prima e dopo la fine del reality, non si è ancora placato.

Si parla della fine degli Shailenzo, del rapporto burrascoso tra Helena e Zeudi, e di quello tra la gieffina e Javier. Ma lo scalpore mediatico non finisce qui, con quella foto postata da Ilaria Galassi, fino alla condivisione dell’articolo francese da parte della Luzzi.

Insomma, pare che il “mood GF”, sia ancora all’apice e difficilmente si sgonfierà nei prossimi giorni. Oltre a tutto questo, si sta parlando anche della rivelazione dell’ex gieffina e del suo patrimonio vinto al Grande Fratello. Vinto, e dilapidato…

I rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello

Come ha annunciato Alfonso Signorini durante i saluti di questa edizione appena conclusa: “il Grande Fratello torna a settembre”. Dopo aver brindato la vittoria di Jessica Morlacchi, i fan fedelissimi del noto reality Mediaset stanno già cercando di capire cosa succederà fra qualche mese. Dopo sei mesi di visione ininterrotta, in effetti, il grande pubblico si sente un po’ spiazzato, adesso che non può più entrare nella Casa, che adesso si è trasformata nel set di The Couple.

Dunque, per il momento non sappiamo se Alfonso tornerà o meno, anche perché lo stesso conduttore ha da poco rivelato alla collega Grazia Sambruna: “Se io torno il prossimo anno? Io adesso penso a riposare, vado in vacanza, non voglio parlare di lavoro, da oggi vado in vacanza”. Eppure, come riportano da 361magazine, potrebbe esserci un colpo di scena: “Alfonso Signorini mantiene saldamente la rotta del Grande Fratello. Altro che cambio alla conduzione, ridimensionamento o momentaneo stop…”. Chissà quale sarà la verità…

Il retroscena sull’ex gieffina

In attesa di scoprire come sarà strutturata la prossima edizione del Grande Fratello, vi riportiamo le rivelazioni confessate dall’ex gieffina del noto reality, la cui vittoria le ha fruttato un bel gruzzolo, che però, da quanto ha rivelato, avrebbe dilapidato completamente. Parliamo di Serena Garitta, la vincitrice del 2004.

Da quel momento la Garitta ha sempre lavorato in televisione, iniziando una nuova vita che non poteva neanche immaginare prima del reality, visto che era in lizza per un posto in banca. Eppure, il destino ci ha messo lo zampino, e Serena ha deciso di godersi la vita appieno, come riportano da ilfattoquotidiano.it: “Sicuramente non potrei dare consigli su come gestire il premio. Io ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti… I parenti dicono ‘metti da parte, che non lo sai cosa può succedere’. Ma io non lo faccio mai. E alla fine penso di fare bene così”.