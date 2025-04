Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, a decenni dal divorzio l’amore torna a trionfare: “Gli ho detto di sì a scatola chiusa”

A distanza di decenni dal loro divorzio, l’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti trionfa sempre.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto sognare i più romantici, e la loro storia d’amore resterà epica per sempre. Una delle coppie più belle di sempre, il cui amore veniva esaltato spesso nella ballad dal cantante.

Come succede nella vita reale, però, non sempre le storie da favola poi hanno lo sperato lieto fine, come in quelle viste nei classici della Disney. E così, anche loro dopo un amore da togliere il fiato, semplicemente si sono detti addio.

L’hanno fatto loro, l’hanno fatto Francesco e Ilary, Paolo e Sonia, Brian ed Elisabetta… e, come loro, molti altri si sono lasciati. Nonostante tutto, Eros e Michelle sono rimasti amici e il loro nuovo rapporto si è consolidato nel corso degli anni, dopo quell’iniziale diverbio che li aveva separati a causa della setta che aveva rovinato la vita alla Hunziker.

Per questo non stupisce il fatto che, dopo molti anni dal divorzio, tra la conduttrice e il cantante, l’amore non sia mai finito. Ecco a cosa ci riferiamo.

Le parole di Michelle Hunziker

Apriamo una breve parentesi in merito a Michelle Hunziker, in quanto, dopo tante indiscrezioni, è stata lei stessa a rivelare quando condurrà l’Eurovision 2025. Il grande evento avrà luogo a Basilea dall’11 al 17 maggio, e ci sarà anche la bella conduttrice svizzera a prendere parte a questo evento canoro. Michelle però presenzierà soltanto alla finale del sabato, in modo da poter condurre Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti in settimana, trovando quindi un accordo sia con Ricci che con gli organizzatori dell’evento, in modo da non dover rinunciare a nessuna delle due esperienze.

Come letto su libero.it, Michelle ha dichiarato: “Nel mio cuore, ho sempre sognato di condurre l’Eurovision Song Contest, ma quante possibilità c’erano che vincesse uno dei miei Paesi del cuore? E in più, che mi chiamassero a condurre. Saremo collegati, da quello che mi dicono, con 180 milioni, 200 milioni di persone”. Proseguendo poi nell’intervista ha rivelato: “Devo stare attentissima, non si deve dare nessun tipo di favoritismo, non ci si può sbilanciare. Quando poi finiranno le votazioni, allora sì, da quel momento ci si puoi anche sbilanciare. Però, chiaramente, lo sapete, il mio cuore batte per i Paesi che amo: batte per l’Italia, batte per la Svizzera, batte per la Germania….”.

Il legame che lega Michelle e Eros

In attesa di vederla condurre l’Eurovision 2025, è tornato virale un video social del passato che dimostra quanto l’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nonostante siano passati decenni dal loro divorzio, sia sempre presente. Come rivelava la conduttrice, prima di partecipare al video dell’ex marito del brano, Ama, aveva accettato subito di partecipare senza il bisogno di conoscere altri dettagli.

La sua risposta è stata infatti: “Io, certo, guarda ti dico già di sì a scatola chiusa...“. rivelando poi di come l’affetto reciproco che provano l’uno per l’altra, anche se mutato nel tempo, sia sempre presente. I due infatti sono molto affiatati e insieme sono due nonni superlativi del piccolo Cesare, la mascotte della famiglia.