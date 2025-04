Cioccolato amaro per Fabio Fazio: confermata la stangata da 100mila euro dopo lo scandaloso “Uova di Pasqua-gate”

In arrivo brutte notizie per Fabio Fazio. Il suo cioccolato è stato decisamente un boccone amaro e gli costerà migliaia di euro!

In queste ore, il nome di Fabio Fazio è finito su tutte le prime pagine. Il motivo? Il suo cioccolato che ha provocato uno scandalo senza precedenti. Il conduttore si è trovato in una posizione molto difficile e il boccone è più amaro del previsto.

Ma cosa è accaduto? E perché questa Pasqua non deve essere stata delle migliori per l’uomo?

Oltre ad essere un bravissimo conduttore e il timoniere storico di Che Tempo che Fa, Fabio Fazio e anche uno dei proprietari dell’azienda dolciaria Lavoratti. Assieme alla moglie e ad alcuni amici, l’uomo propone da diversi anni dei dolci top di gamma. Eppure, la cioccolata proposta per questa Pasqua ha attirato l’attenzione mediatica.

La decisione presa dai Carabinieri ha lasciato senza parole gli italiani e tutti coloro che avevano deciso di acquistare l’uovo prodotto dalla sua azienda.

Perché l’uovo di cioccolata è stato ritirato dal commercio

Come spiegato da La Verità, il motivo per cui l’uovo di Pasqua Lavoratti è stato tolto dal commercio è ben preciso: vi erano una serie di irregolarità nell’etichetta del prodotto. L’azienda aveva infatti deciso di dichiarare la presenza di alcuni ingredienti DOP e IGP che, tuttavia, non erano realmente presenti all’interno di questa cioccolata. Codacons ha quindi deciso di scrivere una nota al riguardo, lasciando senza parole gli italiani: “Da qui il sequestro di circa 1.200 confezioni di cioccolato e praline per un totale di quasi 1,4 quintali, il ritiro di 5,400 etichette di uova pasquali, tavolette, tartufotti e 13 sanzioni amministrative”.

Il cioccolato di Fabio Fazio deve essere stato decisamente un boccone amaro per il conduttore, soprattutto per l’importo totale delle sanzioni.

L’errore che è costato caro all’azienda Lavoratti

Come riportato da Codacons, l’azienda Lavoratti dovrà pagare una multa di 100.000€. Inutile dire che la notizia è immediatamente divenuta virale ma, nonostante ciò, né Fazio né gli altri soci hanno deciso di rispondere pubblicamente a queste accuse. Dopodiché, Codacons ha spiegato che tutti i consumatori che si sono trovati ad acquistare questo cioccolato potranno tranquillamente chiedere un risarcimento: “Per tali motivi stiamo studiando le azioni risarcitorie da intraprendere contro l’azienda Lavoratti e contro Fabio Fazio che, secondo quanto emerso, all’epoca dei fatti risultava presidente del CdA”.

Insomma, una brutta batosta per il conduttore e per tutti gli altri soci dell’azienda. Nessuno si sarebbe potuto aspettare una piega simile…