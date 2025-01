Schiaffo in faccia a Lilli Gruber, la stoccata sui filtri l’ha fatta a pezzi in diretta: “Ha gli airbag sulla bocca” [VIDEO]

Ondata di odio per la giornalista e conduttrice Lilly Gruber. La questione dei filtri l’ha fatta ‘a pezzi’ in diretta nazionale.

In queste ore il nome di Lilli Gruber è apparso più e più volte online. La motivazione? La mazzata che l’ha messa ‘KO’ in diretta nazionale e non ha neanche avuto il tempo per replicare. Inutile dire che il video è poi divenuto immediatamente virale sui social.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché la stoccata sui filtri ha messo in difficoltà la giornalista italiana.

Tutti quanti conosciamo Lilli Gruber, una famosa giornalista della nostra nazione, nota per la sua lunga carriera e il suo carattere molto forte. Regina dei temi sociali e politi, la donna è sempre stata lontana da ogni tipo di gossip e polemica.

Eppure, proprio in queste ore, la donna è finita al centro dell’attenzione mediatica, ma come mai? Scopriamolo subito assieme.

La tematica discussa in diretta nazionale

Durante una puntata di Otto e Mezzo, condotto proprio dalla Gruber, è stata trattata una tematica molto attuale: la questione dei filtri e delle censure sui social. In queste ore è infatti a stato annunciato l’addio a tutti i filtri di Instagram, in grado di distorcere la percezione della realtà e del proprio aspetto fisico. Per non parlare delle nuove ammissioni di Zuckerberg, il quale ha spiegato di aver spesso censurato gli utenti sui social. A discutere di questo, c’erano gli ospiti Mario Sechi e Marco Travaglio.

Inutile dire che sono poi volati paroloni che hanno attirato l’attenzione di tutti quanti.

#Sechi : “Twitter piaceva quando sospendeva Trump ma lasciava parlare Khomeyni, un dittatore”#Travaglio : “Da X passano le notizie scomode perchè X non ha filtri. Preferisco un posto dove non ci sia filtro ”

Della serie: continuano le sberle alla Gruber 😂

👏👏👏 👇👇👇 pic.twitter.com/7G5CO7eEIO — TELADOIOLANIUS (@TELADOIOLANIUS) January 15, 2025

La mazzata a Lilli Gruber

Durante il dibattito, il giornalista Sechi è intervenuto dicendo: “Twitter piaceva quando sospendevano Trump ma lasciavano parlare Khomeyni, un dittatore”, evidenziando così come alcuni utenti siano stati trattati diversamente. A questo punto, Travaglio ha provato a spiegare: “Da X passano le notizie scomode perché X non ha filtri. Preferisco un posto dove non ci siano filtri”. Il video è poi divenuto virale sui social e qualcuno, per ironizzare, ha scritto su Lilli Gruber, dato che non ha mai nascosto il proprio orientamento politico: “Della serie: continuano le sberle alla Gruber”. Un altro utente ha poi aggiunto: “Sarà per questo che si è costruita gli airbag sulla bocca”.

Insomma, questa volta Lilli Gruber è stata fatta a pezzi dal popolo del web e i commenti hanno divertito tutti quanti.