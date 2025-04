Scatto hot per Elisa Isoardi, ma la foto in costume lascia di sasso i fan: “Al naturale sei…” | Chissà cosa ne pensa Salvini

Elisa Isoardi, proprio in queste ore, ha lasciato di sasso il mondo del web. Il suo scatto hot ha fatto il giro dei social.

Elisa Isoardi è una bellissima ed altrettanto spigliata conduttrice della nostra televisione. In queste ore, però, la donna si trova dall’altra parte del mondo, e lo scatto pubblicato sui social ha lasciato a bocca aperta gli italiani.

Le sue forme prorompenti e la sua innata sensualità hanno reso immediatamente il post virale sul web. Che ne penserà il suo ex Matteo Salvini?

Quando si pensa a una bellezza mediterranea, è impossibile non pensare a Elisa Isoardi. Oltre a ciò, la donna è anche un abile comunicatrice, e la sua trasmissione Linea Verde coinvolge un pubblico assolutamente trasversale. Insomma, la conduttrice è una vera e propria forza della natura e non amarla è praticamente impossibile!

Dopo essere volata in Kenya per un progetto lavorativo, la donna ha deciso di sganciare una vera e propria bomba sui social.

Elisa Isoardi, fisico da urlo a 42 anni

Attualmente, la donna si trova in Africa per registrare la puntata di Linea Verde che andrà in onda il 26 di aprile. Durante una pausa dal lavoro, Elisa ha deciso di fare un tuffo nello splendido mare del Kenya, pubblicando poi uno scatto in bikini sui social. La posa un po’ sexy, lo sguardo fisso sulla telecamera e i capelli al vento hanno immediatamente conquistato il mondo dei social. Dalla sequenza di immagini pubblicate, è possibile notare come la donna sia ancora in perfetta forma a 42 anni.

Non sono poi mancati i messaggi di amore e supporto da parte dei fan, molti dei quali hanno ammesso di essere ‘innamorati’ di lei.

Il supporto da parte del popolo dei social

Come capita a gran parte dei personaggi pubblici, Elisa ha ricevuto qualche commento un po’ triste sul proprio aspetto. Qualcuno ha infatti sentenziato che la donna sia cambiata completamente, e che abbia addirittura preso qualche chilo di troppo. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle persone è rimasta senza parole, e qualcuno ha persino commentato: “Complimenti per la tua bellezza genuina e naturale”, ma anche: “Meravigliosa, in uno scenario da sogno”. E ancora: “Al naturale sei perfetta“. La Isoardi ha deciso di non rispondere alle critiche, focalizzandosi piuttosto sui messaggi d’amore ricevuti.

Insomma, di una cosa possiamo essere certi: Elisa Isoardi rimarrà per sempre una delle donne più belle della nostra nazione!