Coltellata al cuore per Al Bano, la figlia Jasmine non gli risparmia nulla: “È stata una mezza merd*” | Altro che infanzia felice

Jasmine Carrisi e la verità sulla sua infanzia ‘felice’. La figlia d’arte ha spiegato cosa significa davvero nascere in un contesto simile.

Jasmine Carrisi è una delle partecipanti del nuovo reality show The Couple. In squadra con Pierangelo, un make-up artist noto sui social, i due concorrono per vincere un milione di euro. In queste ore dentro la casa, la ragazza si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Essere la figlia di Al Bano non sarebbe stato poi così semplice e, durante la sua infanzia, Jasmine avrebbe vissuto alcuni momenti difficili.

The Couple è iniziato solamente da qualche giorno, eppure i telespettatori italiani sono già attaccati allo schermo per vedere le vicissitudini dei vari concorrenti. Si tratta sicuramente di un programma differente dagli altri, e il montepremi finale di un milione di euro ha lasciato a bocca aperta tutti quanti. Cosa ci riserverà il reality show? Ancora non possiamo dirlo, ma i concorrenti stanno già facendo parlare di sé.

Durante la diretta televisiva h24, infatti, Jasmine Carrisi si è raccontata un po’ di più, e ha svelato cosa significa davvero essere una figlia d’arte.

La rivelazione inaspettata di Jasmine Carrisi

Come ben sappiamo, Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Mentre sta cercando di trovare una propria strada, la ragazza sogna da sempre di diventare una cantante. Nel frattempo, però, ha deciso di concedersi questa esperienza all’interno del reality The Couple, proprio nel tentativo di emanciparsi – anche economicamente – dalla figura dei famosi genitori. E, proprio in queste ore, Jasmine ha raccontato ai suoi compagni di avventura cosa significa nascere da una famiglia come la sua. Irma Testa, durante una conversazione profonda, le ha chiesto come sia avere dei genitori celebri: “Una mezza m*rda, vero?“. Jasmine ha quindi risposto: “Sì… A tratti si“.

Dopodiché, la ragazza ha spiegato come ha vissuto diversamente la cosa da piccola e da adulta.

Tutta la verità sull’infanzia della ragazza

Jasmine ha poi spiegato che quando era piccola non si era mai effettivamente resa conto del peso che portava: “Io non capivo neanche quando per strada la gente fermava mio papà… Nella mia testa erano tutti suoi amici. Anche nei rapporti ci ho messo un po’ a capire perché magari certa gente si avvicinava“. Pierangelo, il suo compagno di gioco, ha poi confidato che Jasmine è la persona più ingenua che conosca. Jasmine ha infine aggiunto di aver imparato a capire di chi fidarsi solamente durante la sua adolescenza: “Era fastidioso anche a scuola, mamma mia“.

Insomma, dietro alla fortuna di avere due genitori come i suoi, Jasmine ha dovuto passare dei momenti molto difficili durante la sua infanzia.