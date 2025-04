Stefano De Martino beccato a cena con la bella e sposatissima, l’avvistamento getta un ombra sul matrimonio

Veramente Stefano De Martino è andato a cena con un volto noto attualmente sposato? Facciamo chiarezza in merito.

Stefano De Martino è uno dei conduttori più in auge di questi ultimi periodi, per quanto riguarda mamma Rai, in quanto, proprio come Re Mida, ogni cosa che tocca diventa oro. Nel suo caso, sono lo share e i picchi di ascolto a brillare nel palinsesto.

Stefano infatti si è confermato essere un validissimo presentatore, e con i suoi Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile sta facendo faville. Sui social, inoltre, non è raro leggere commenti di spettatori di ogni età che ne tessono le lodi.

De Martino è molto amato, sia per il suo ruolo lavorativo, che per il suo ruolo di papà. Tra lui e Santiago infatti c’è un rapporto molto forte, tant’è che appena papà Stefano finisce di registrare i suoi show corre subito da suo figlio.

Ovviamente, a interessare maggiormente i fan c’è anche la sfera sentimentale del noto presentatore. Attualmente si sta parlando di una sua cena con una bella e sposata. Ma sarà veramente così?

I gossip che ruotato attorno a Stefano De Martino

Sono tre le donne che attualmente vengono accostate a Stefano De Martino, segno che il gossip come sempre impazza. Ciò nonostante, finché non ci sarà una conferma dai diretti interessati, è sempre meglio prendere tutto con le “pinze”. Ad ogni modo, la sua vicinanza attuale con Emma Marrone ha fatto fare un viaggio nel vialetto dei ricordi ai fan, riportandoli a quando i due giovanissimi si mostravano super innamorati ad Amici.

Dopo il loro siparietto riportato sui social, nel quale i due personaggi si sono scambiati battute ironiche in merito al fatto che la cantante non avesse ricevuto nessun regalo per la sua presenza a Stasera tutto è possibile, dall’altra parte si pensa a un ritorno di fiamma anche con Belen Rodriguez, dopo che Gabriele Parpiglia lo avrebbe avvistato sotto la casa dell’ex. Ma la verità, forse, è un po’ più complessa e pepata…

Stefano De Martino beccato col volto noto dello spettacolo

Dopo Emma Marrone e Belen Rodriguez, un altro rumor impazza sui social, il quale vede Stefano De Martino insieme a un’attrice bellissima e super sposata a cena fuori. Secondo quanto riportato da DiPiù, e letto anche su Dagospia: “Dopo la registrazione di Stasera Tutto é Possibile, si legge su DiPiù, stando alle voci, Stefano De Martino e Rocío Munoz Morales sono andati a cena in una pizzeria di Fuorigrotta, con il resto del cast, senza Bova“.

A prescindere da tutti i pettegolezzi, come accennato prima, Stefano e nessuno delle dirette interessate hanno smentito o confermato tali indiscrezioni, per questo motivo resta ancora tutto confinato nel calderone dei rumors. Inoltre, nonostante alcune voci circa una presunta crisi coniugale, Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova sono recentemente comparsi sulle pagine di Chi Magazine in uno scatto che vede lei, il marito e le loro splendide figlie insieme e sorridenti. Quale sarà dunque la verità?