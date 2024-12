Scandalo Arisa, la porta in faccia fa malissimo | È arrivata la notizia peggiore: tutti in lacrime davanti a lei

In queste ore tutti quanti stanno parlando di Arisa. La porta sbattuta in faccia non è passata inosservata e qualcuno chiede ‘giustizia’.

Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. In queste ore, peraltro, la donna è stata al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? La cantante ha ricevuto una terribile notizia e i fan si sono commossi assieme a lei.

Ma scopriamo insieme nel dettaglio cosa è accaduto e perché la bravissima Arisa ha ricevuto il pieno supporto da parte dei suoi ammiratori.

Tutti quanti amiamo alla follia la bravissima e simpaticissima Rosalba Pippa, in arte Arisa. La donna è entrata nel cuore degli italiani grazie alla sua incredibile musica e alla sua voce, in grado di far emozionare chiunque. In queste ore è giunta la triste notizia che vedrebbe la cantante tra i partecipanti esclusi di questa edizione del Festival di Sanremo.

Alcuni utenti del web hanno poi voluto ricordare quando, anche in passato, Arisa si vide la porta sbattuta direttamente in faccia.

Quando Amadeus preferì dirle di no

Come ben sappiamo, il Festival di Sanremo è la vetrina per eccellenza di tutti i cantanti e cantautori della nostra Nazione. Proprio per questo, ogni anno sono molti gli artisti che si candidano come potenziali partecipanti. L’anno scorso, Arisa mandò ad Amadeus il suo pezzo ‘Canta Ancora’, sperando di essere inclusa nel cast. Purtroppo, però, la donna finì tra i rifiutati di quella edizione, lasciando una buona fetta di italiani amareggiata. Questa canzone è stata poi utilizzata come colonna sonora de ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, il meraviglioso film contro il bullismo uscito quest’anno.

Quando poi la donna fu invitata da Maria De Filippi ad Amici per cantarla, tutti i presenti sono scoppiati in lacrime.

vabbè ma Arisa gli scorsi anni l’hanno scartata con questo pezzone, ceh di che stiamo a parlà era podio sicuro.

ha fatto benissimo poi a donarla al film “il ragazzo dai pantaloni rosa” 🤧#Sanremo2025

pic.twitter.com/z7jiZ04tR7 https://t.co/hLc4bmkDer — Estée 🍰 (@esisteunposto) December 1, 2024

Gli esclusi di questa edizione

Oltre però ad Arisa, anche quest’anno la lista di esclusi è sicuramente ampia. Secondo quanto stilato da All Music Italia, i nomi che non sono stati presi in considerazione includono: Al Bano, i Jalisse, Aiello, i Nomadi, Myss Keta, Gabry Ponte, Venerus, Matteo Bocelli, Luchè e Virginio. E ancora: Anna Tatangelo, Elettra Lamborghini, Petit, LDA, Chiara Galiazzo, Irene Grandi e molti altri ancora.

Insomma, purtroppo avremmo sicuramente voluto vedere Arisa sul palco dell’Ariston ma, anche se non sarà cosi, la sua musica resta il principale sollievo per i suoi estimatori.