“Ha finto una gravidanza”: retroscena esplosivo sul Grande Fratello, dopo la denuncia spunta il dettaglio disturbante

È emerso un retroscena esplosivo sul Grande Fratello che ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno poteva immaginare un fatto del genere.

Il Grande Fratello ha sempre suscitato parecchia curiosità tra il pubblico, soprattutto le prime edizioni, le quali ancora raggiungevano dei picchi sensazionali a livello di share.

Oggi gli ascolti sono decisamente più contenuti, anche perché, alla fine, anche se ci saranno sempre i fan fedeli che seguono i gieffini edizione dopo edizione, quella curiosità degli esordi difficilmente potrà tornare.

Questa edizione attualmente in corso, per quanto stia dividendo l’opinione pubblica, ha sicuramente originato delle dinamiche assolutamente esplosive, e negli ultimi giorni è emerso una rivelazione piuttosto disturbante.

Ecco di che si tratta: una concorrente avrebbe inscenato una finta gravidanza ad uso e consumo del suo partner…

I retroscena sul Grande Fratello

Prima di proseguire, sappiate che all’interno della Casa del Grande Fratello stanno succedendo diverse cose che stanno facendo chiacchierare molto la rete. In primis, i vari litigi che si sono venuti a creare, portando quasi tutti gli inquilini ad andare contro a Helena Prestes, la quale, scrivendo la lettera a Lorenzo Spolverato, ha fatto irritare Shaila Gatta.

Oltre alle varie dinamiche, c’è molta curiosità in merito ai nuovi ingressi, che potrebbero portare una ventata d’aria fresca all’interno della Casa, oppure accendere nuovi litigi. Tra i nomi di spicco, Bernardo Cherubini, fratello di Lorenzo (meglio noto come Jovanotti), e di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia. La seconda questione invece, riguarda quelle voci su di un possibile cambio alla conduzione, come possiamo leggere da Il Messaggero: Silvia Toffanin o Pierpaolo Pretelli potrebbero in qualche modo subentrare al posto di Alfonso Signorini. Ovviamente non c’è alcuna conferma in merito. Ma veniamo al tema più caldo delle ultime ore…

LA COSA PIU SPEGGEVOLE CHE UNA DONNA PUÒ FARE PER TRATTENERE UN UOMO…FUORI DAL COMUNE DI OGNI COSA pic.twitter.com/7M4lk6Hght — IMPERATRICE EX REGINA 💛❤️📢 (@reginaderomaed1) November 30, 2024

Una rivelazione inaspettata in merito ad una “finta gravidanza”

Per capire meglio questo nuovo retroscena “denunciato” da Fabrizio Corona, dobbiamo tornare ai tempi del Grande Fratello Vip. In quegli anni, Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, come ha riferito l’ex re dei paparazzi, si stavano frequentando, e quando lui ha deciso di mettere fine alla loro relazione sarebbe emerso un dettaglio scioccante.

Secondo le parole rilasciate da Fabrizio Corona, la madre di Sophie Codegoni gli avrebbe sferrato un tiro mancino: “Ha finto una gravidanza…“. La donna avrebbe quindi inventato che la figlia fosse incinta di Corona durante la permanenza di Sophie nello show. Vi lasciamo il video delle parole del personaggio televisivo, in attesa di scoprire se e quando la mamma di Celine Blue replicherà a questa dichiarazione.