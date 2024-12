Milly Carlucci e la chirurgia, tutta le verità sui ritocchini | Ecco perché a 70 anni è più seducente che mai

Finalmente Milly Carlucci ha svelato il suo segreto per essere ancora così seducente a 70 anni. Ecco qual è la verità sui ritocchini e la chirurgia, che circolano da anni.

Milly Carlucci non ha bisogno di presentazioni, in quanto sappiamo tutti chi è e che cosa fa. La conduttrice è sinonimo di eleganza, professionalità e precisione, in quanto i programmi che conduce li segue dall’inizio alla fine, con una cura, oseremmo dire, quasi maniacale.

D’altronde, il suo successo lo deve anche a questo rigore, che mette in tutto quello che la compete. A Ballando con le stelle ormai è una leggenda, sarebbe impossibile pensare a qualcun altro che prenda il suo posto alla conduzione.

Non solo al lavoro: la Carlucci è splendida anche per via del suo look ancora perfetto, pur avendo compiuto 70 anni. Dopo tanti rumors su ritocchini e chirurgia, la presentatrice ha finalmente svelato il suo segreto per essere ancora seducente e bellissima.

La decisione spetta a Milly Carlucci

Milly Carlucci non è soltanto bellissima, ma ha anche una carica inimmaginabile: riesce a gestire i suoi show con una tale professionalità da fare invidia a tutti, per non parlare del fatto che si occupa di tutto, da brava padrona di casa qual è. In molti si chiedano infatti cosa deciderà la regina della Rai in merito al caso Mariotto.

Per chi se lo fosse perso, la settimana scorsa il giurato ha abbandonato la diretta senza dare spiegazioni a nessuno, per un problema da risolvere alla sua maison. Almeno, questo è quello che ha rivelato Guillermo qualche giorno fa. Non si sa dunque se, dopo questa sua azione, Milly lo farà o meno tornare a Ballando con le stelle. Per saperlo, dovremo attendere sabato 14 dicembre, come ha confermato lui stesso: “Aspetto che Milly ritorni dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre…”.

Il segreto di Milly

In attesa di scoprire se Guillermo Mariotto tornerà o meno a Ballando con le stelle, nel mentre prendiamo nota del segreto di bellezza di Milly Carlucci, la quale ha da poco compiuto 70 anni, ma che di fatto nessuno glieli darebbe mai. Niente ritocchini o chirurgia, come pensavano in molti: il suo mantra di vita è la disciplina mentale e il rigore che lo sport agonistico le ha insegnato, come leggiamo da 105.net.

Per prima cosa, la conduttrice rivela: “Devi essere una persona che non prende il sole, non beve, non fuma…“, eliminando anche i dolci dal suo tavolo a causa di quell’infiammazione che le provocano. Il suo sfizio è il cioccolato fondente. Inoltre, Milly pratica “ogni mattina mezz’ora di ginnastica, pedalo sulla bicicletta statica. Poi all’ascensore preferisco le scale e cammino ogni volta che posso”. E in merito al suo viso, ha rivelato: “Ho cominciato anni fa una serie di cure dermatologiche che aiutano a tenere pelle e muscoli della faccia tonici. Anche in questo caso servono disciplina e costanza…”. In quanti di voi pensano di riuscire a seguire il suo rigido schema?