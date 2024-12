“È solo colpa tua”: Anna Pettinelli furibonda con Alfonso Signorini, lo sfogo furente è una pioggia di sassi [VIDEO]

Anna Pettinelli e l’attacco diretto a Alfonso Signorini. La maestra di Amici non ha utilizzato mezzi termini per dirlo.

Anna Pettinelli è una nota radiofonica della nostra Nazione e attuale docente di canto nella scuola di Amici. In queste ore la donna ha pubblicato sui social un duro attacco diretto ad Alfonso Signorini, timoniere del reality show Grande Fratello.

Ma come mai la donna ce l’aveva con il giornalista? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Anna Pettinelli ha sicuramente un caratterino tutto pepe. Ad Amici ha dato spesso modo di dimostrare la sua forza di volontà, anche a costo di andare contro tutti quanti. Il suo ‘nemico’ per eccellenza è Rudy Zerbi, e i due hanno sempre discusso per i diversi metodi di insegnamento applicati con i propri allievi. In queste ore, il nome di Anna è apparso più e più volte in rete.

La motivazione? Un suo video pubblicato sui social in cui si mostrava furibonda con Alfonso Signorini.

La ragione per cui Anna Pettinelli ha sbottato

Durante la puntata di lunedì sera, è entrata dentro la casa del Grande Fratello Stefania Orlando. La donna aveva già partecipato in passato, durante una delle edizioni più amate di sempre e che vide come vincitore Tommaso Zorzi. La showgirl ha deciso di tornare dentro la casa più spiata d’Italia, sotto la ‘pressione’ di Alfonso Signorini, che le ha chiesto svariate volte di partecipare. Non tutti, però, sono a conoscenza di un dettaglio: Stefania Orlando è molto amica della radiofonica Anna Pettinelli, e le due sono più affiatate che mai.

In queste ore la maestra di canto di Amici ha dunque deciso di fare un video ironico contro colui che le avrebbe portato via la sua migliore amica.

Anna Pettinelli commenta l’ingresso di Stefania Orlando al #GrandeFratello pic.twitter.com/3zXI7RcZDu — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 16, 2024

L’ultimo pranzo con Stefania Orlando

La Pettinelli ha pubblicato nelle proprie storie Instagram un video in cui si trovava a pranzo fuori con Stefania e si mostrava dispiaciuta per il loro imminente commiato. “Allora, questo è un messaggio per Alfonso Signorini… adesso io voglio sapere quanto la tieni là dentro… Questo è il pranzo prima che lei entri. La colpa è tua Alfonso, solo tua”, ha detto ironicamente al giornalista, strappando poi un sorriso ai suoi followers. Come avrà reagito Signorini a queste parole?

Insomma, questa volta Alfonso Signorini non l’ha sicuramente ‘passata liscia’!