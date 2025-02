Francesco Totti beffato dall’ex: “Il secondo matrimonio è più…” | Dopo il divorzio gli toccherà digerire anche questo

Come mai Francesco Totti sarebbe stato beffato dalla sua ex? Cosa succederà dopo il suo divorzio?

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi resterà per sempre un capitolo immortale nel cuore dei più romantici. A prescindere da come sia finita adesso, i due insieme erano veramente uno spettacolo per gli occhi. Quando nominavi Francesco e Ilary era come nominare Brad e Angelina, quelle storie epiche che hanno infranto molti cuori, quando hanno messo fine alla loro storia d’amore.

La maglietta con “6 Unica“, ha fatto venire gli occhi a cuoricino a molti, sia ai sentimentali che ai tifosi della Roma in generale. Poi, purtroppo, si sa, l’amore può sempre finire e di quell’episodio è rimasto un docufilm su Netflix che ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca a molti.

Di questa storia abbiamo letto e udito moltissimo, ma alla fine soltanto i diretti interessati sanno esattamente che cosa sia successo veramente. Entrambi hanno voltato pagina, lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller, e per quanto ad oggi siano distanti come due linee parallele, saranno sempre legati per quei tre ragazzi che li rendono orgogliosi ogni giorno, come possiamo vedere dai loro post sui social.

Eppure, in queste ore un particolare post ha fatto tornare Francesco e la sua ex sotto i riflettori. Cosa succederà quindi dopo il divorzio?

Le parole di Francesco Totti

Il gossip ci sguazza con gli ex sovrani di Roma, in quanto fin dal loro primo incontro sono sempre stati sulle prime pagine delle riviste patinate, per non parlare di quando è esplosa tutta la storia del famigerato caffè. Anche se i fan amano saperne il più possibile sui loro beniamini, però, molti dimenticano che i Vip restano comunque esseri umani, e che soffrono come tutti noi.

Di recente abbiamo visto Francesco e Chanel con il cuore spezzato per la morte del labrador di famiglia, l’amato Diego. L’ex capitano della Roma ha voluto salutarlo con due semplici parole: “Ciao Diego”, seguite da quelle di sua figlia che hanno fatto commuovere la rete: “Ti sono rimasta vicino fino al tuo ultimo respiro, tutto quello che volevo dirti l’ho detto sussurrandoti all’orecchio e tenendoti stretta la zampa. Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi…”.

Cosa succederà dopo il divorzio

Chiusa la parentesi sul dolce Diego al quale auguriamo “Buon Ponte“, c’è anche un altro evento che ha scosso l’opinione pubblica. Per molti, quel post di Ilary Blasi dove vengono raffigurate le mani sue e di Bastian Muller mostrare le loro fedine di fidanzamento, sarebbe un chiaro messaggio a Francesco Totti. Infatti, la conduttrice potrebbe essere pronta a compiere il grande passo con Bastian, come possiamo leggere su gossipetv.com.

Appena le pratiche del divorzio saranno concluse, Ilary potrebbe percorrere quindi nuovamente la navata e in fondo, come aveva rivelato in passato: “E poi dicono che il secondo matrimonio è più bello, quindi…”. Ovviamente questi sono solo rumors e non sappiamo cosa succederà realmente tra di loro, ma sarebbe comprensibile che sia Ilary che Francesco vogliano rifare il grande passo con le loro nuove dolci metà, non credete?