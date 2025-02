Sanremo 2025, l’intervento di Baudo commuove Carlo Conti: “Con la tua benedizione…” | Suona come un addio

L’intervento inatteso di Pippo Baudo a Sanremo 2025 ha fatto commuovere non solo Carlo Conti ma anche il grande pubblico. Ecco che cosa ha dichiarato.

Il Festival di Sanremo 2025 è uno degli eventi musicali più attesi dagli italiani, i quali amano seguire le performances sul palco dell’Ariston, scoprire nuovi talenti e cantare con i “Big” selezionati.

È un appuntamento imperdibile sul divano dopo la cena, e questa edizione presenta diverse novità. Dopo l’addio di Amadeus, infatti, quest’anno è la volta di Carlo Conti, il quale era già di casa al Festival.

Il direttore artistico ha riportato in auge la divisione tra “Nuove Proposte” e “Big”, includendo una lista numerosa di grandi talenti, per non parlare dei vari co-conduttori selezionati (ha arruolato anche Zio Gerry al suo fianco) e diversi ospiti d’eccezione.

Questo iconico momento dell’anno è stato inoltre “benedetto” da uno dei grandi della conduzione di Sanremo, cioè Pippo Baudo, il quale è intervenuto con un annuncio inaspettato che ha commosso tutti. Probabilmente, in primis anche Carlo Conti.

Il Festival di Pippo Baudo

Pippo Baudo è una leggenda tra le mura di Viale Mazzini, in quanto ha portato una ventata di aria fresca nella televisione, ai tempi dei suoi esordi. Tra i vari programmi che il conduttore ha gestito, non possiamo non citare il Festival di Sanremo, per il quale è stato presentatore e direttore artistico per ben 13 volte, e detiene tutt’ora un vero record.

Lui ha fatto la storia della kermesse canora, lanciando quelli che sarebbero poi diventati dei cantanti illustri, come Giorgia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e così via. Per non parlare di tutti quei momenti epici che resteranno per sempre negli annali della TV, dalla “strizzatina” di Roberto Benigni, al bacio con Luciana Littizzetto, fino ad arrivare al salvataggio dal (presunto) suicidio di un uomo in diretta. Se dovessimo usare l’espressione preferita di Pippo, il Festival ricco di colpi di scena tra una canzone e l’altra: “l’ha inventato lui”.

Le parole di Pippo verso il Festival di Sanremo di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti è ufficialmente iniziato e potremmo già dire “col botto”, visti i vari colpi di scena e i personaggi illustri che hanno preso parte: dal videomessaggio del Papa, al duetto tra Noa e Mira Awad, fino all’arrivo coinvolgente e caotico di Jovanotti e la febbrile attesa dell’esibizione di Fedez.

Tra i fatti che ricorderemo di questo Festival c’è sicuramente da annoverare l’intervento inatteso del grande Pippo Baudo, il quale ha scritto una lettera toccante e commovente a La Stampa in merito a quello Sanremo ha simboleggiato nella sua vita: “A te devo gran parte della mia carriera, così come ti devono molto i numerosi artisti che hai lanciato. Sono davvero tanti talenti che, con la tua benedizione, ho avuto la fortuna di scoprire, cito per brevità: Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Giorgia, ma la lista sarebbe davvero lunghissima…”. Inutile dire che questo gesto ha commosso il grande pubblico e sicuramente anche Conti e tutti gli altri, visto che le sue parole vengono lette anche in una chiave malinconica, se pensiamo agli anni in cui lui era il volto della kermesse. Ma che dire, nonostante abbia appeso il microfono al chiodo, Pippo resterà per sempre l’anima del Festival, non pensate?