Mediaset, muore a 39 anni la star delle serie TV | Era bellissima e talentuosa: un’intera generazione in lacrime

Lutto Mediaset per la star delle serie TV, venuta a mancare a 39 anni. Era una delle più talentuose e bellissime, amata da un’intera generazione.

Gli attori, che siano nazionali o internazionali, ricoprono un ruolo molto importante nella vita dei fan, i quali, grazie alle loro interpretazioni, permettono al pubblico di affezionarsi. Capita spesso, infatti che i fan chiamino gli attori con i nomi dei personaggi che hanno più amato.

Questo succede per il forte legame che si crea con quei personaggi che magari vediamo tutti i giorni, soprattutto se seguiamo serie tv che hanno fatto la storia della televisione. Ci sono film, infatti, e fiction che diventano il simbolo di intere generazioni, ve ne possiamo fare moltissimi di questi esempi: da The O.C. a The Big Bang Theory, ma anche The Vampire Diaries, Bridgerton, Dawson’s Creek e così via.

I fan sono talmente tanto abituati ad ammirarli sul piccolo schermo che quando non li vedono più, magari per la fine della stagione, si sentono quasi spaesati, senza il loro appuntamento fisso della giornata.

Questa sofferenza però aumenta quando si viene a conoscenza di notizie terribili come questa: lutto in Mediaset, la nota star delle serie TV è venuta a mancare a soli 39 anni. Con la sua bellezza e il suo talento aveva ammaliato un’intera generazione.

I lavori di punta della nota star delle serie tv

Classe 1985, la nota attrice e modella si è fatta conoscere al suo grande pubblico fin da bambina, e da quel momento ha ottenuto molto successo e visibilità. La sua carriera ha raggiunti picchi stellari; per quello sono rimasti tutti senza parole dopo aver appreso di quella tragica notizia. Come riportano da FanPage, la nota star delle serie TV è stata trovata priva di vita nella mattinata del 26 febbraio, all’interno del suo appartamento.

Ancora sconosciute le cause della sua morte, sappiamo solo che di recente aveva subito un trapianto di fegato e che in questi ultimi tempi i followers erano molto preoccupati per lei, in quanto appariva molto dimagrita, anche se lei aveva voluto tranquillizzare tutti sostenendo di essere: “felicemente in salute”.

Un’attrice molto amata

Lutto in Mediaset dopo aver appreso della morte della nota star delle serie TV, Michelle Trachtenberg, la quale ha lasciato, per cause ancora da chiarire, i suoi familiari e i suoi fedeli fan a soli 39 anni. Abbiamo parlato di Mediaset, in quanto, pur essendo un’attrice americana, l’intera generazione dei Millenials passava i pomeriggi insieme a lei su Italia Uno, quando interpretava Dawn Summers nella serie Buffy L’ammazzavampiri e Georgina Sparks in Gossip Girl.

Le nuove generazioni forse non le conoscono, ma queste due serie TV iconiche hanno influenzato la cultura di massa in tutto il mondo. Con tutto il rispetto per Edward e Bella o Elena e Damon, ma la prima coppia formata da vampiro e umana che ci ha fatto battere il cuore prima di tutte è stata quella di Buffy e Angel, per non parlare del ruolo molto amato della sua sorellina. Così come Serena, Blair, Georgina e tutte le altre hanno dato probabilmente loro vita a quello che sarebbe diventato il lavoro del futuro, cioè quello delle influencer di oggi. Detto ciò, con molta tristezza porgiamo anche noi le condoglianze alla famiglia di Michelle e per l’ultimo volta, quindi… XOXO Georgina!