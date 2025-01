Addio alla regina delle soap opera, la brutta caduta non le ha lasciato scampo | Inutile la corsa disperata in ospedale

Purtroppo dopo la brutta caduta, nonostante la corsa in ospedale non c’è stato nulla da fare. Il mondo ha dovuto dire addio alla regina delle soap opera.

Il grande pubblico ama guardare film e fiction durante la propria quotidianità, in quanto concentrandosi su quelle storie epiche o romantiche si discostano dalla vita di tutti i giorni. Del resto, tutti hanno bisogno di una valvola di sfogo o di vivere comunque una realtà diversa, anche se solo con l’immaginazione.

Non perché quella in cui viviamo sia per forza brutta, ma semplicemente perché ci si appassiona alla trama e ai vari colpi di scena che caratterizzano le varie storie, ma soprattutto agli attori e ai personaggi che essi interpretano.

Spesso capita infatti che ci ricordiamo prima il nome del personaggio, piuttosto che il nome reale dell’attore che l’ha interpretato.

Per questo non stupisce che i telespettatori siano rimasti scioccati da questa triste notizia. La regina delle soap opere è venuta a mancare dopo una brutta caduta che non le ha lasciato scampo.

Addio alla regina delle soap opere

Classe 1945, la nota attrice ha iniziato a farsi conoscere negli anni ’60 e da quel momento non si è più fermata, in quanto l’abbiamo vista in diverse soap e film, tra cui Così gira il mondo, General Hospital, General Hospital: Night Shift, Port Charles e molte altre.

Per quanto la sua fama sia cosa bene nota, il suo personaggio di punta resterà per sempre nel cuore dei fan per General Hospital, ruolo per il quale ha ricevuto quattro nomination ai Daytime Emmy Awards, oltre a due nomination ai Soap Hub e quattro ai Soap Opera Digest. È stata una dei membri del cast più duraturi di sempre. Avete capito di chi stiamo parlando?

Una notizia che ha scioccato i fan

Non solo i fan, ma anche i suoi colleghi sono rimasti senza parole dopo aver appreso di questa terribile notizia. È stato difficile dire addio alla regina delle soap opera, la quale ha chiuso per sempre il sipario a 79 anni. Parliamo di Leslie Charleson, la famosa dottoressa Monica Quartermaine di General Hospital.

Come riportano da Wikipedia: “Secondo Variety, l’attrice aveva subito diverse cadute che le avevano causato problemi di mobilità ed era stata ricoverata in ospedale la settimana prima del suo decesso”. Moltissimi i messaggi di cordoglio che i fan e i colleghi stanno lasciando sui social per salutare degnamente la nota attrice.