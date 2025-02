Sanremo 2025, l’ex vincitrice Elisa prossima alle lacrime | Lo sfogo improvviso turba i fan: “Non chiamiamola canzone!”

Ecco perché l’ex vincitrice di Sanremo, Elisa è stata quasi sul punto di piangere. Queste le parole dopo aver visto il video.

Elisa è un’artista che non ha bisogno di presentazioni, in quanto la sua voce semplicemente perfetta ha conquistato i fan di tutto il mondo, essendo una delle poche cantautrici italiane a scrivere e cantare molte delle sue canzoni in lingua inglese.

Come dimenticarla per brani epici quali: Luce, Ti vorrei sollevare, A modo tuo, Se piovesse il tuo nome, L’anima Vola, Eppure sentire e così via? Ha fatto emozionare tutti per quei suoi testi poetici e per quelle intonazioni impareggiabili che le hanno fatto raggiungere per ben dieci volte la top ten, sia italiana che internazionale, con i suoi album.

Ed è stata proprio Luce che le ha fatto conquistare anche la vittoria al Festival di Sanremo nel 2001, emozionando tutti i presenti e il grande pubblico da casa. A oggi rimane una delle presenze della scena musicale italiana più in auge di sempre.

In queste ore si sta parlando di lei per quel video che l’ha portata quasi alle lacrime, ecco che cos’è successo.

Elisa e il nuovo tour

Non ha fatto in tempo a finire sold out il concerto a San Siro che si terrà il 18 giugno 2025, che Elisa ha emozionato nuovamente i suoi fan con quell’annuncio che in molti aspettavano. Ebbene, dall’8 novembre 2025, la cantautrice italiana si preparerà a iniziare la sua nuova tournée nei principali palazzetti tutti italiani.

Inizierà con l’appuntamento al Palaunical di Mantova, per terminare il 28 novembre all’Inalpi Arena di Torino. In merito a questa nuova avventura, la cantautrice ha dichiarato: “Non finisce qui, mi siete mancati troppo e voglio venire a trovarvi in giro per il Paese… Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto questo affetto…”.

@la.repubblica Il corso di Monfalcone illuminato con le parole di Luce, la canzone del 2001 con cui Elisa vinse il festival di Sanremo. “Che sorpresa bellissima, grazie. Questa à la mia città, è un regalo bellissimo”, dice la cantante mentre passa sotto le luminarie alla guida dell’auto con il pezzo suonato in sottofondo. monfalcone luce sanremo #elisa ♬ suono originale – la.repubblica – la.repubblica

Il commento dei fan a quel video

Elisa, nonostante sia una delle cantautrici italiane più influenti, resta sempre umile e non dimentica mai di ringraziare i suoi amati fan. Per questo motivo non stupisce che l’ex vincitrice di Sanremo sia stata sul punto di commuoversi, dopo aver visto la sorpresa che le ha dedicato la sua città natale, Monfalcone. Sul corso principale, la cantante ha potuto vedere le parole del suo brano epico, Luce, che brillavano nelle luminarie installate.

La cantante si è commossa del gesto e ha ringraziato tutti quanti, e ovviamente l’appoggio dei suoi fan non è tardato ad arrivare, come quel fan che ha dichiarato: “Non chiamiamola canzone, ma CAPOLAVORO”, racchiudendo in poche parole il pensiero della maggior parte della community.