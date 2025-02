Scandalo assurdo sul Tronista di Uomini e Donne: il caso Ferragnez adesso si sposta alla corte di Maria De Filippi

Assurda rivelazione sull’ex tronista di Uomini e Donne. C’entrano ancora una volta i Ferragnez e Fabrizio Corona!

Uomini e Donne è una delle trasmissioni preferite dagli italiani e sono molti i volti che, dopo avervi partecipato, sono diventati particolarmente conosciuti. Uno di questi è finito al centro dell’attenzione e, ancora una volta, c’entrano proprio i Ferragnez.

Ma cosa c’entrano Fedez e Chiara Ferragni con la corte di Maria De Filippi? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Nelle ultime settimane, lo scandalo di Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. L’amore clandestino del rapper e della giovane stilista, raccontato da Fabrizio Corona durante una puntata del suo canale YouTube Falsissimo, ha fatto crollare tutto il sipario che avevano costruito nel corso degli anni i Ferragnez.

Nonostante siano passati un po’ di giorni, la storia è finita nuovamente al centro dell’attenzione e Angelica Montini è finita nuovamente al centro di pepati rumors…

Le novità sul caso Ferragnez

Quando Fabrizio ha smascherato la coppia più chiacchierata e conosciuta della nostra Nazione, sia Chiara che Federico hanno pubblicato delle storie sul proprio Instagram per chiarire i loro punti di vista. È emerso poi un ulteriore dettaglio: anche la Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro e, durante la puntata di lunedì 10 febbraio, Corona ha promesso di raccontare tutto quanto. In tutto questo, l’unica ad essere rimasta completamente in silenzio e che, addirittura, si è fatta una ‘vacanza’ all’estero, è proprio Angelica Montini.

Dopo essere stata “tapirata” da Striscia la Notizia, a parlare finalmente per lei è stato nuovamente Fabrizio Corona, sul proprio portale online Dillinger News.

La relazione di Angelica con il volto di Uomini e Donne

E qui arriviamo proprio a Uomini e Donne! Cosa c’entra la trasmissione di Maria De Filippi con tutto questo? Beh, in passato la bella Angelica Montini avrebbe avuto proprio una relazione con Andrea Damante, famoso tronista del programma. La cosa divertente? Al tempo egli scelse proprio Giulia De Lellis, che adesso sta con Tony Effe, che a sua volta – qualcuno sostiene – avrebbe avuto un flirt proprio con Chiara Ferragni. Insomma, altro che circolino (come direbbe Fabrizio Corona)! Qui possiamo parlare direttamente di un cerchio e tutti sembrano essere collegati l’uno all’altra.

Non ci resta che scoprire se Angelica smentirà o meno queste voci di corridoio con l’ex volto di Uomini e Donne o se, al contrario, avrà di meglio da fare.