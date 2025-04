Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, il retroscena macabro sulla malattia | Dopo anni Pippo Baudo ha vuotato il sacco

A distanza di anni dalla scomparsa di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello è emerso un particolare retroscena raccontato da Pippo Baudo.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: due personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama del grande e del piccolo schermo. Sono stati attori, conduttori e comici, e il vuoto che hanno lasciato nessuno potrà colmarlo.

Erano una coppia molto affiatata, di come raramente oggi se ne vedono ancora. Si sono sposati nel 1962 e se ne sono andati a distanza di 5 mesi l’uno dall’altra nel 2010. Mondaini e Vianello, inoltre, erano una coppia non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa, tant’è che non è esagerato dire che insieme hanno fatto la storia della televisione.

Chi non ricorda Sandra borbottare e scalciare da sotto le lenzuola e Raimondo, con quello humor che lo contraddistingueva, semplicemente mettere in ordine il suo lato del letto, magari alzando gli occhi al cielo? Mai volgari, mai scontati, con pochi dettagli, hanno fatto ridere gli italiani per decenni.

Un fatto inedito è emerso a distanza di anni da un testimone d’eccezione: Pippo Baudo. Una storia che non stupisce più di tanto, e che rappresenta perfettamente quel lato del loro carattere che abbiamo visto in televisione tante volte.

La depressione di Sandra Mondaini

Nonostante le risate con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello non siano mai mancate, in realtà, quando non erano davanti alle telecamere, hanno passato momenti bui entrambi, in quanto sono stati colpiti dal cancro, dal quale riuscirono a guarire, e ciclicamente dalla depressione di Sandra, la quale bussava spesso alla sua porta.

Le risate e la vicinanza di suo marito l’aiutarono sempre a uscirne, fino all’ultima purtroppo, arrivata dopo la morte di Raimondo. Come raccontarono i loro figli adottivi, Gianmarco e Raymond: “Siamo cresciuti con loro. Non dimenticheremo mai gli zii. Purtroppo dopo la morte di Raimondo, zia Sandra si era arresa. Non voleva più vivere ed era caduta vittima della depressione, un male di cui aveva sofferto già diversi anni prima che noi nascessimo…”.

Le parole raccontate da Pippo Baudo

Pippo Baudo avrebbe raccontato a Bonolis una storia inedita in merito al rapporto tra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in particolare un aneddoto su quell’umorismo, talvolta anche nero, che non li abbandonava mai, neanche durante la malattia. A riportare il racconto è stato proprio il conduttore romano al canale podcast di Paolo Ruffini, Radio Up&Down, nel quale ha descritto un momento difficile di Sandra, in piena crisi depressiva.

Raimondo, che non l’ha mai lasciata sola, un giorno fu convinto da Pippo a scendere per qualche minuto al bar, in modo da svagare la mente, e così Vianello, con il suo tipico umorismo, per sdrammatizzare avrebbe detto al portiere: “Oh Giovanni, se viene giù qualcosa è roba mia“. D’altronde, il loro segreto era proprio quello di ridere sempre, anche e soprattutto nelle circostanze più sfortunate e dolorose. E quanto ci mancano…