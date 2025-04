Batticuore per Maria De Filippi, mai visto un bacio così toccante | Dopo l’addio a Costanzo finalmente torna a sorridere

Quel bacio toccante rilasciato da Maria De Filippi ha fatto commuovere i suoi fan che l’hanno rivista sorridere dopo l’addio a Costanzo.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle conduttrici Mediaset più amate di sempre. Con il suo famoso aplomb e la professionalità che la contraddistinguono, è entrata di diritto nel cuore del grande pubblico, il quale la segue ovunque.

Non importa che sia Amici, Uomini e Donne o C’è posta per te: Queen Mary non viene seguita soltanto per il suo lavoro, che gestisce e segue in ogni minima sfaccettatura, ma anche per la sua vita privata.

Lei e Maurizio Costanzo hanno regalato un amore da favola al pubblico: pur essendo sempre molto riservati e poco social, le loro rare gag assieme in pubblico scaldavano puntualmente il cuore. L’iconico baciamano del noto conduttore alla moglie, per esempio, è un momento che resterà per sempre nella storia della televisione.

Erano semplicemente Maria e Maurizio, non serviva altro per definirli. Dopo la sua scomparsa, la conduttrice ha perso molta di quella luce che le brillava negli occhi, ecco perché con quel bacio toccante i fan si sono commossi, e l’hanno rivista sorridere di nuovo dopo la morte di Costanzo.

La professionalità di Maria De Filippi

Maria De Filippi vanta una professionalità rara, per questo lo share schizza sempre alle stelle quando c’è lei, e lo vediamo con le puntate del Serale di Amici, che tengono incollati allo schermo sempre moltissimi spettatori. Per esempio, durante la puntata trasmessa il 12 aprile, la Queen di Mediaset ha sbaragliato la concorrenza, ottenendo il 25,9% di share e 3.555.000 spettatori sintonizzati.

Maria mette ovviamente il suo stile inconfondibile in ogni programma che conduce o produce, e soprattutto è sempre ligia al dovere. L’abbiamo vista anche dopo la morte del suo amato Maurizio Costanzo riprendere a lavorare praticamente subito. Eppure, nonostante sia palese che si sia buttata a capofitto nel lavoro, forse per cercare di pensare meno a quell’addio doloroso, quel sorriso disteso che abbiamo sempre visto in lei ha lasciato spazio a un’espressione più tirata, forse per cercare di nascondere il grande dolore privato.

Il bacio di Maria

Maria De Filippi ha schioccato un bacio vero e toccante che ha fatto commuovere tutti i suoi fan, i quali l’hanno rivista sorridere dopo la morte di Maurizio Costanzo. Parliamo del bacetto che “nonna Maria”, ha stampato sul pancino di Alessandra Amoroso, recentemente ospite di Amici. Il pubblico è rimasto piacevolmente sorpreso da questo gesto, visto che raramente Queen Mary si scompone davanti alla telecamera, pur mantenendo sempre una forte empatia con i suoi ospiti e con gli allievi del talent.

Perfino una commossa Alessandra, dopo aver abbracciato Maria ha chiosato: “Ti ringrazio per le attenzioni che mi hai dato e che mi dai, ora sei nonna Maria. Ti voglio bene”. Che dire, sarebbe proprio bello se in futuro vedessimo anche la piccola Penelope ad Amici dalla sua nonna Queen, non credete?