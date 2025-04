Ilary Blasi, l’agguato brutale prima della diretta: “La poco di buono non è Noemi” | Spiegata la guerra in Tribunale

Ilary Blasi e le pesanti accuse poco prima della diretta di The Couple. Altro che Noemi Bocchi.. la colpa sarebbe solamente sua.

In queste ore, la conduttrice Ilary Blasi è finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? La nuovissima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, in cui l’uomo l’ha accusata di aver tradito a sua volta l’ormai ex marito Francesco Totti, facendo sottilmente passare la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, per una poco di buono.

La dichiarazione è arrivata qualche ora prima della diretta di The Couple, una mossa strategica? Beh, il re dei paparazzi non si smentisce mai!

Tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona c’è sicuramente un passato burrascoso, cominciato proprio agli inizi degli anni 2000, quando il paparazzo annunciò di avere delle prove che dimostravano i tradimenti di Totti con Flavia Vento. La conduttrice, al tempo, era incinta da poco, e la rivelazione fu sicuramente una grossa batosta per lei. Durante la terza edizione del Grande Fratello VIP, però, Fabrizio fu invitato per avere un confronto con Silvia Provvedi e Ilary ebbe la sua ‘rivincita’ mediatica.

Ad anni dall’accaduto, Corona ha però deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e confessare tutta la verità sulla relazione tra la Blasi e Totti.

La clamorosa verità di Fabrizio Corona

Durante la sua ultima puntata di Falsissimo, intitolata ‘La grande menzogna’, il paparazzo ha deciso di prendere le parti di Totti, che per tutti questi anni è stato dipinto come il cattivo della situazione. Corona ha infatti spiegato che, indubbiamente, il calciatore ha tradito la conduttrice per tutti i diciotto anni della loro relazione, ma che la Blasi non si sarebbe certo comportata da ‘santa’. Dopo essersi lasciati, Totti si è accompagnato con Noemi Bocchi e, inutile dirlo, la donna ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti.

Eppure, sempre secondo Corona, la vera ‘sfasciafamiglie’ non sarebbe la Bocchi, ma la stessa Ilary Blasi.

Le relazioni clandestine della conduttrice

Stando a quanto riportato da Corona, sembrerebbe che la conduttrice abbia avuto diverse scappatelle con un ballerino di Amici e Cristiano Iovino, ma che abbia indossato i panni della povera vittima per questioni economiche e legali. Quando poi Francesco rilasciò un’intervista per Aldo Cazzullo, raccontando tutta la sua verità, allora le cose cambiarono leggermente: “Cambio di narrazione: Noemi non è più la poco di buono. Alla fine Totti ringrazia Noemi: mi ha ridato la serenità. Attenzione. Non solo dice questo. Accusa Ilary di averlo derubato. Furto. Gli ha rubato gli orologi” ha aggiunto il paparazzo durante la sua puntata. Corona ha inoltre aggiunto che Totti sarebbe stato obbligato da Noemi a rilasciare quelle dichiarazioni esplosive, perché la flower designer avrebbe preteso un stop all’accanimento mediatico nei suoi confronti.

Inutile dire che le rivelazioni del paparazzo sono immediatamente divenute virali sui social e la scelta di annunciarle poco prima della diretta di The Couple deve aver lasciato innervosito – e non poco – la Blasi.