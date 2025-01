Salute, se noti questo sintomo soffri di una patologia difficilmente diagnosticabile ma in crescita: l’allarme degli esperti

Fate attenzione a questo sintomo, in quanto se doveste soffrirne, potreste soffrire di una patologia difficilmente diagnosticabile ma comune negli adulti.

Il mondo della medicina, seppur in continua esplorazione, presenta purtroppo molte aree sconosciute che ad oggi non hanno ancora dato una risposta ai numerosi ricercatori, scienziati e medici in generale.

Sarebbe bello se ci fosse una cura a tutte le patologie per cui ancora oggi non abbiamo una cura definitiva, potendo chiudere per esempio i reparti oncologici e tutti quelli dove ci sono persone in fase terminale o con malattie degenerative.

Si spera sempre, infatti, che la ricerca possa ottenere tutti i fondi necessari affinché prima o poi qualcuno non trovi molteplici cure per far sì che questo mondo sia un luogo migliore, e con meno sofferenza.

In attesa di ricevere belle notizie in merito, volevamo parlarvi di un sintomo che è indice di una patologia difficilmente diagnosticabile, ma a quanto pare molto comune negli adulti. Ecco che cos’è che ha allarmato gli esperti.

L’importanza di parlare sempre con gli esperti del settore

Molti cittadini ultimamente fanno l’errore di non affidarsi più ai medici e agli esperti del settore per diagnosticare eventuali patologie o sintomatologie improvvise, e preferiscono invece leggere su Internet o affidarsi a post tematici sui social. Di fake news ce ne sono tante e a rivelarcelo sono proprio coloro che hanno studiato nel campo sanitario e riescono a smontare una per una le molteplici teorie che circolano tramite il passaparola.

Per questo motivo dovreste sempre parlare con il vostro medico curante, o comunque seguire le direttive degli specialisti per poter cercare di stare meglio. Soltanto in questa maniera, affidandovi alla scienza, potrete evitare di essere imbrogliati da chi, approfittando del vostro dolore, cerca di manipolarvi con l’unico scopo di intascare un assegno corposo. Di esempi possiamo farvene tanti, come chi ha promesso di “curare” il cancro con quelle cure alternative dagli effetti inesistenti.

Una patologia difficilmente diagnosticabile

La psicologa Kim Sage della California ha rilasciato un video nel quale afferma che, se notate la comparsa di questo sintomo, potreste soffrire di una patologia che raramente riescono a diagnosticare, ma che sarebbe molto diffusa tra gli adulti. Come riportano da la piattaforma Leggo.it, secondo l’esperta quando un adulto svolge movimenti ripetitivi, chiamati “stimming“, oppure quando ama particolarmente le coperte soffici, i tappi delle penne, si mangia le unghie, si stuzzica la pelle, fa rumori con la bocca, sfrega le unghie, ascolta sempre la stessa canzone e così via, sarebbe affetto da autismo.

Come conclude la Sage: “Potresti essere un adulto autistico non diagnosticato anche se sei sempre stato etichettato come altamente sensibile, sei cronicamente iper-vigile e ansioso, soprattutto nelle situazioni sociali…”. Qualora vi doveste riconoscere in uno di questi casi, prima di farvi una autodiagnosi parlatene con uno specialista, in grado di capire da test più approfonditi se siete o meno affetti da autismo.