Maternità, questo diritto è garantito dalla Stato ma quasi nessuno ne approfitta | Buone notizie per milioni di italiane

Se siete in maternità, sappiate che avete questo diritto garantito dallo Stato che in pochi conoscono, buone notizie per milioni di italiane in dolce attesa.

Se volete mettere su famiglia, sappiate che quest’anno è il momento giusto, visto che il governo Meloni agevola coloro che decidono di fare uno o più figli. Non solo i bonus inerenti alle nascite di questo 2025, ma anche bonus vari, da quello per il nido a quello per le spese extrascolastiche, e così via.

C’è da dire che le percentuali di nuove nascite nel nostro Paese sono basse rispetto ad altri Stati, questo perché le famiglie che sognano dei figli sono bloccate dai dubbi sul futuro incerto, fatto di guerre, rincari e difficoltà economiche ad arrivare a fine mese.

Ovviamente, non tutti vogliono dei bambini e non c’è nulla di male: c’è chi ama la vita di coppia soltanto a due, e chi invece adora essere single, e a cambiare pannolini proprio non ci pensa . Per tutti coloro invece che stanno aspettando la cicogna, vi conviene informarvi al Caf, in quanto le agevolazioni per voi saranno molteplici.

Tra le tante, c’è quel diritto garantito dallo Stato durante la maternità che in pochi utilizzano, semplicemente perché non lo conoscono. Sono buone notizie queste, per milioni di italiane.

Il bonus per i nuovi nati

La nuova Legge di Bilancio 2025 è stata ufficialmente approvata, motivo per cui dal 1° gennaio le varie direttive in essa contenute sono diventate ufficiali. Come dicevamo, se siete in procinto di fare figli quest’anno è l’ideale, visto che tutti i nuovi nati nel 2025 faranno ottenere a mamma e papà un assegno da 1000€, così come le varie agevolazioni per chi ha la prole in età scolare.

Inoltre, sono previsti anche dei benefit per i ragazzi che compiono 18 anni nel 2025, per non parlare dei meriti scolastici, degli sconti sull’abbonamento dei mezzi pubblici e così via. Insomma, fareste meglio a informarvi, in quanto non tutti saranno attivati in maniera automatica, e per alcuni dovrete fare voi direttamente la domanda.

Il diritto in maternità che possono chiedere le donne

In quante di voi sapevano di poter beneficiare di questo diritto garantito dallo Stato durante il periodo di maternità? Non tutti lo conoscono, eppure potrebbe essere una buona notizie per milioni di italiane. Parliamo della possibilità di annunciare le proprie dimissioni senza preavviso, dal momento in cui si è venuti a conoscenza di essere incinta fino al compimento del 1° anno di età del figlio.

Qualora doveste quindi necessitare di questa opportunità, non esitate a presentare la vostra richiesta, in quanto, come rivelano da money.it: “Il preavviso non è obbligatorio neppure in presenza di accordi collettivi di esodo, o in caso di dimissioni incentivate dall’azienda”. In quante di voi ne erano a conoscenza?