Busta paga da record: nel 2025 questi lavoratori riceveranno 1.500 euro in più | Tutto merito della tassazione agevolata

Grazie alla tassazione agevolata, questi lavoratori nel 2025 riceveranno 1.500 euro in più. Si tratta di una busta paga da record.

La nuova Legge di Bilancio 2025 è ufficialmente stata approvata anche dal Senato, evitando così l’esercizio provvisorio, pratica molto temuta dal Governo.

Sono molteplici i cambiamenti dei quali i cittadini dovrebbero prendere nota, visto che ci sono diverse novità, per non parlare di quei bonus introdotti quest’anno, quelli modificati e quelli definitivamente aboliti.

Tendenzialmente, poi, i lavoratori dovrebbero monitorare le varie agevolazioni a loro riservate in base allo scaglione reddituale di cui fanno parte, in quanto, oltre all’Irpef, sono diversi i benefit da tenere in considerazione.

In merito proprio a questo tema, grazie alla tassazione agevolata questi specifici lavoratori riceveranno 1.500 euro in più in questo 2025, guadagnando delle buste paga da record.

Le agevolazioni per i lavoratori

Oltre alla tassazione agevolata di cui vi parleremo a breve, sono anche diverse le facilitazioni che coinvolgeranno i lavoratori nella nuova Legge di Bilancio 2025. Saranno previste infatti, come rivelano da ilsole24ore.com, le rimodulazioni dell’Irpef, il quale passa da quattro a tre fasce, e inoltre il taglio del cuneo fiscale, il bonus mamme e il fringe benefit.

Per ognuno di questi, il discorso sarà differente in base alla situazione reddituale e anche familiare dei richiedenti, come per esempio il bonus mamma, che prevede un parziale esonero contributivo in base al numero di figli, al lavoro e al reddito della beneficiaria.

Busta paga da record

Inoltre, con questa nuova Legge di Bilancio alcuni lavoratori potranno ricevere 1.500 euro in più in questo 2025 grazie alla tassazione agevolata, che farà guadagnare loro una busta paga da record. Come riportano da ilsole24ore.com, i premi di produttività rientrano in un altro benefit a favore de dipendenti, e si vanno a sommare a quelli finora citati.

In pratica, con la nuova legge è confermata questa tassazione agevolata fino al 2027 che vedrà una riduzione dal 10% al 5% di tasse sui premi di produttività. Secondo gli ultimi dati riportati dal Ministero del Lavoro, a usufruire di tale incentivo sono stati oltre 5milioni di lavoratori che hanno così ricevuto un importo medio annuo di oltre 1.500 euro. Per questo motivo fareste meglio a informarvi, in quanto molti benefit si applicheranno in automatico, direttamente sulla busta paga, mentre per altri dovrete necessariamente presentare la domanda entro i termini indicati.